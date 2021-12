A TARDE Educação é lançado em Eunápolis

Lançado, nesta quinta-feira, 16, em Eunápolis, o programa A TARDE Educação destinará 200 assinaturas do jornal para 44 escolas do ensino fundamental do município, distante 671 km ao sul de Salvador. O programa objetiva democratizar o acesso às informações levando o periódico impresso para instituições escolares da Bahia.

A preocupação com a prática da leitura e sua acessibilidade são justamente os principais fatores que levaram a prefeitura a assinar o convênio com o grupo A TARDE, segundo o prefeito Demétrio Guerrieri. "Buscamos a informação atualizada e de qualidade a partir de um jornal de referência. É importante que educadores e diretores saibam dos acontecimentos", disse.

O diretor-geral do grupo A TARDE, André Blumberg, assim resumiu a importância da parceiria: "Para nós é um orgulho imenso participar deste evento em que as escolas de Eunápolis passam a integrar o programa A TARDE Educação. Os diretores das escolas e os secretários admiram o projeto".

Conforme Luciane Alcântara, também do Grupo A TARDE, "o nosso foco é a formação de leitores críticos e com postura cidadã, que tenham uma ampla interpretação da nossa realidade".

Desejo antigo - Para a secretária de Educação, Adail Britto, sempre houve o desejo das escolas aderirem ao programa. "Na verdade, esse interesse aumentou a partir da apresentação da proposta de desenvolver um acompanhamento pedagógico através do trabalho com o jornal no ambiente escolar. Certamente, a leitura do jornal irá contribuir para o resgate e valorização da norma culta", apostou a secretária.

O programa oferece cursos de aperfeiçoamento para os educadores a fim de que desenvolvam atividades com a mídia impressa em sala de aula. Além de Adail Britto, participaram do evento o secretário de Governo, Isnard Vasconcelos, o procurador municipal Eliomar Brito, a assessora de projetos sociais, Luciane Alcântara além de diretores, coordenadores e educadores da rede pública de ensino local.

