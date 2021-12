A TARDE é homenageado com o Troféu Você e a Paz

O jornal A TARDE foi homenageado, nesta quarta-feira, 19, no início da noite, nas celebrações que marcaram a 15ª edição do Movimento Você e a Paz, promovido pelo líder espírita baiano Divaldo Franco. O evento foi realizado na Praça do Campo Grande. O conselheiro do Grupo A TARDE, Renato Simões Filho, recebeu das mãos de Franco uma placa alusiva ao momento. "Homenageamos o jornal A TARDE e damos parabéns pelos serviços prestados à comunidade, alcançando seu centenário de imprensa livre", disse o líder espírita antes de entregar o troféu.

"Vinda esta homenagem do professor Divaldo Franco, que é colaborador quinzenal com uma coluna em A TARDE, e dada a importância deste evento, esta homenagem ganha um peso ainda maior", disse Renato Simões Filho. O conselheiro do Grupo A TARDE ainda salientou que "a mensagem de Divaldo Franco indica uma forma poderosa de combate à violência, que é a cultura da paz desenvolvida por meio da solidariedade e da tolerância entre as pessoas", comentou.

O médium Divaldo Franco, um dos maiores divulgadores da doutrina espírita no mundo, lembrou que iniciou o Movimento Você e a Paz de forma modesta, realizando o evento em quadras de esporte de educandários. Hoje o movimento já foi realizado em cidades dos Estados Unidos (Baltimore, Boston e Nova Iorque), da França (Paris), do Paraguai (Assunção), de Portugal (Coimbra, Lagos, Porto e Viseu), Áustria (Viena) e Inglaterra (Londres). Passou também por outras 15 cidades brasileiras e 21 cidades baianas.

Paz - "Se cada um adquirir paz, desaparecerá o conflito entre as criaturas", explica o médium Divaldo Franco. Como explicou o vice-presidente do Centro Espírita Caminho da Redenção, Demétrio Lisboa, o líder espírita é guiado pelo espírito de Joanna de Ângelis. Uma das frases atribuídas à entidade espiritual, exposta nas dependências do palco onde se realizou o evento, e psicografada por Divaldo Franco, resume o pensamento do médium: "A paz em ti ajudará a produzir-se a paz no mundo".

A Ialorixá do Ilê Axé Opô Afonjá, Maria Stella de Azevedo Santos, a Mãe Stella de Oxóssi, foi uma das homenageadas. "Uma vez que cada religião tem suas liturgias, temos que trabalhar para unificar sentimentos e pensamentos", apontou. As homenagens foram precedidas de apresentações de Nando Cordel, da banda da Marinha e do coral da Federação Espírita do Estado da Bahia. Em um momento do evento, o público cantou espontaneamente a Oração de São Francisco.

