A TARDE é destaque em pesquisa de marcas

Citado por 52% dos entrevistados, o jornal A TARDE foi a marca de jornal impresso mais lembrada em Salvador, na pesquisa "Confiança e Prestígio das Marcas Brasileiras".

De âmbito nacional, a pesquisa ouviu mais de dois mil consumidores em oito capitais do Brasil sobre 15 categorias de produtos e serviços, entre eles, jornais, revistas, automóveis e bancos.

Entre julho e agosto, 240 pessoas foram ouvidas em Salvador pela Associação Brasileira de Anunciantes (ABA), em parceria com Top Brands Consultoria de Branding.

Além da lembrança, a pesquisa avalia a força da marca com base na fidelidade, confiança, satisfação e intenção de recompra.

"Se a lembrança existe mas é negativa, você lembra que existe mas não compra. Além de ser lembrada, tem quer ser uma imagem positiva", afirma o coordenador da pesquisa e sócio da Top Brands, Marcos Machado.

Através do índice de adesão da marca, a pesquisa analisa o grau de fidelidade dos consumidores em quatro categorias: defensores, satisfeitos, vulneráveis e opositores.

O jornal A TARDE possuiu 42% dos clientes na categoria de defensores, que, além de consumir, tendem a recomendar e defender a marca.

"Se você é lembrado e tem opositores, as pessoas lembram e falam mal da marca. Há muita marca que eu conheço e não compro. É como um político que você sabe quem é e não vota", afirma Machado.

"O resultado da pesquisa mostra a força e a credibilidade que o jornal A TARDE construiu e mantém em toda a sua trajetória, tão próxima da vida, do cotidiano e dos interesses dos baianos", afirma o diretor geral do Grupo A TARDE, André Blumberg.

Outras marcas

Entre outras marcas citadas como Top of Mind estão o Itaú, na categoria bancos, o Extra, em supermercados, a Unimed, na categoria planos de saúde , e a Oi, em telefonia fixa.

A marca Top of Mind nem sempre é aquela que tem o maior número de defensores. Por exemplo, a TIM, apesar de ser a marca Top of Mind na categoria telefonia móvel, com 31%, é também marca com menos "defensores" entre as quatro grandes operadoras.

Para os analistas da pesquisa, a queda no número de defensores é uma tendência das marcas de telefonia móvel nos últimos anos.

Além da telefonia fixa, o levantamento destaca o setor de bancos. O banco Itaú, listado como Top Of Mind, também não aparece em destaque na lista de defensores, mas aproxima-se a cada ano da Caixa Econômica Federal, listado em primeiro lugar. "Isto é um sinal de que as marcas de banco tem algo a ensinar às marcas de telefonia móvel", afirma Machado.

"A marca é um ativo para gerar negócios. Marca fraca é sinal de prejuízos. Marca forte é sinal de negócios fortes. A pesquisa é uma ferramenta de monitoramento de resultados", afirma o coordenador da pesquisa.

Pelo segundo ano consecutivo, a pesquisa levantou a credibilidade que as pessoas atribuem ao discurso das marcas sobre o meio ambiente. Em 2014, apenas 25% dos entrevistados acreditavam no discurso sustentável. O percentual em 2013 era de 32%. "As pessoas são céticas, elas não acreditam que as empresas praticam o discurso que pregam", diz Marcos Machado.

O levantamento também questionou se as pessoas são influenciadas por celebridades em peças publicitárias. Só 25% responderam que uma celebridade na propaganda melhora sua opinião sobre a marca.

Edição do Jornal A TARDE, o mais lembrado na Bahia, nesta terça-feira

