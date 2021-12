A TARDE amplia leque de conteúdos exclusivos

O Grupo A TARDE está investindo na oferta de novos conteúdos a seus leitores, distribuídos entre o jornal A TARDE, portal, Revista Muito e jornal Massa!

A parceria com uma central de produção de conteúdo batizada de A TARDE SP permite a publicação de material exclusivo em áreas como cultura, saúde, turismo, política, economia, mundo, automóveis, variedades e colunismo social.

Exclusividade

A central reúne jornalistas que atuarão como colaboradores freelancer, oferecendo material próprio que se distingue daquele mais geral disponibilizado pelas agências de notícias e já presentes nos produtos do grupo.

Os novos conteúdos reforçam, a partir de São Paulo, o material com enfoque regional, produzido pelo time de jornalistas de A TARDE em Salvador.

“Fazer parte desta nova fase de A TARDE é um grande desafio. Estamos juntos para fazer dar certo”, afirma a Editora Chefe da Central de Conteúdo SP, Alezinha Roldan.

Coluna Social

Uma das novidades é o lançamento da coluna Farol, produzida pelo jornalista Michel Telles, que há 18 anos trabalha com colunismo social, noticiando o que acontece no Brasil e no mundo.

Michel já atuou no jornal Tribuna da Bahia e passou pelas principais emissoras de rádio e televisão do país.

“Sou cidadão do mundo. Estou sempre em busca de novidades e conectado 24 horas”, afirma ele, que passa a assinar também a coluna semanal Muitíssimo, aos domingos, na Revista Muito.

A coluna Farol é publicada sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, alternada com a coluna de July, produzida há cerca de 50 anos pela jornalista July Isensee.

July segue com sua coluna social nas páginas do Caderno 2+ sempre às terças e quintas-feiras, e passa a ter também um novo dia de circulação, o sábado.

