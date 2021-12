A TARDE amplia acesso digital do jornal a leitores

O Grupo A TARDE estendeu, nesta quinta-feira, 11, o acesso digital a todos os leitores que desejam se manter atualizados com notícias da Bahia, do Brasil e do Mundo de maneira rápida e com praticidade.

Trata-se do acesso gratuito de todo o conteúdo impresso do jornal A TARDE no formato digital, durante 30 dias. O acesso está disponível no Portal A TARDE (www.atarde. com.br).

Para conferir as notícias no formato digital, o leitor faz um cadastro e pode acessar a edição de A TARDE de qualquer aparelho com sistema operacional Android, a exemplo de smartphones e tablets.

"O jornal oferece esta comodidade para que as pessoas acessem seu conteúdo a qualquer momento e lugar onde estejam", destacou Luiz Bernardes, gerente do departamento de mercado leitor de A TARDE.

Edições anteriores

Além da edição digital do jornal impresso, os leitores poderão conferir também os arquivos de edições anteriores. Bernardes também destacou que, por meio do acesso gratuito à edição digital, os leitores podem compartilhar informações, fazer marcações e anotações.

"Apesar da quantidade de informações disponíveis para os leitores, a busca da referência e da qualidade do conteúdo faz a diferença no momento de selecionar a notícia", afirmou o gerente.

adblock ativo