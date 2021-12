"A população sofre com tanta violência", diz policial civil

Apesar da paralisação de 24 horas realizada nesta quarta-feira, 16, a Polícia Civil continua realizando os serviços de remoção e levantamento cadavérico, além dos flagrantes.

A informação foi confirmada pelo presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado da Bahia (Sindpoc), Marcos Maurício, que também explicou os motivos do movimento da categoria.

"Estamos reivindicando a adoção de um novo modelo de gestão para a segurança pública da Bahia. O modelo proposto é grandioso, mas não se encaixa no Pacto Pela Vida nem traz resultados satisfatórios. Por causa disso a população sofre com tanta violência", ressaltou o policial.

Segundo ele, as pautas de reivindicação estão relacionadas às questões de estrutura, capacitação e remuneração da polícia.

Marcos revelou que os policiais civis apoiam e respeitam a greve da polícia militar, mas as pautas são diferentes.

"A sociedade tem que entender e participar da nossa luta, que é melhorar o serviço de segurança pública para a sociedade", conclui ele.

