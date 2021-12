7 de Espadas do Baralho do Crime da SSP é preso após ser atendido em hospital

Um homem foi preso na madrugada desta quarta-feira, 29, após buscar atendimento em unidade hospitalar por conta de uma hipoglicemia. Fábio Falcão Ferreira, conhecido como 'Fabinho', é o 7 de Espadas do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Segundo o órgão, o suspeito foi localizado no Hospital Municipal de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Agentes das Rondas Especiais (Rondesp) RMS identificaram que Fábio possuía mandado de prisão em aberto por envolvimento em homicídios, tráfico de drogas e roubos, na região do Subúrbio Ferroviário, mais precisamente no bairro de Periperi.

O suspeito permanece na unidade hospitalar, custodiado e recebendo cuidados médicos. Após alta, ele será encaminhado para o sistema prisional.

