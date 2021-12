"5 X Chico - O Velho e sua Gente" ganha exibição gratuita

Nesta sexta-feira, 22, o documentário "5 X Chico - O Velho e sua Gente", que fala sobre os moradores das sete cidades ribeirinhas das margens do Rio São Francisco, será exibido gratuitamente para a população de Bom Jesus da Lapa, a 902 quilômetros de Salvador, no Associação Atlética Banco do Brasil (AABB).

A sessão especial, que começa a partir das 19h, conta com distribuição de pipocas e apresentação dos personagens presentes, além de uma roda de conversa com o público, com a presença dos "atores" e os diretores do filme.

De lá, a turma segue para a cidade de Barra, a 650 quilômetros da capital baiana, onde acontece a segunda exibição, na Praça do Mercado Municipal, no próximo domingo, 24, também às 19h. Essa é uma iniciativa das Lojas Americanas, que patrocinou as sessões.

O longa, que tem direção de Gustavo Spolidoro (Minas Gerais), Ana Rieper (Bahia), Camilo (Pernambuco), Eduardo Goldenstein (Sergipe), Eduardo Nunes (Alagoas), entrou em cartaz nacionalmente em dezembro do ano passado, mas ainda não havia sido exibido dessa forma.

