4ª edição do Serrinha Moto Fest terá participação de 250 moto clubes do Brasil

Em comemoração ao Dia Municipal do Motociclista, a Praça Morena Bela, em Serrinha (distante a 183 km de Salvador), recebe a quarta edição do Serrinha Moto Fest, de 17 a 20 de outubro. O evento gratuito reunirá cerca de 250 moto clubes de todo o Brasil, que irão desfilar pela cidade com máquinas de estilos variados.

“É muito importante ter em nossa cidade eventos que atraiam turistas, principalmente em épocas onde não temos festejos tradicionais. Parabéns a toda organização do evento!”, afirmou o prefeito Adriano Lima. O município apoia o evento, que movimentará a economia local, além de incentivar a cultura de Serrinha.

O vice-presidente do Moto Clube da Serra, Elder Ferraz, garantiu que os participantes poderão esperar uma infraestrutura completa no evento. "Que inclui feijoada, café da manhã, camping, show, tenda eletrônica e muito mais", prometeu.

A programação se inicia na quinta-feira, 17, e sexta-feira, 18, com a recepção dos grupos e shows musicais, incluindo um passeio até a Colina Santa, Oração do Motociclista, e shows. No sábado, 19, e no último dia de evento, domingo, 20, acontece a despedida dos moto clubes visitantes, café da manhã no camping e show ao vivo.

