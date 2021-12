2 de Julho: fogo simbólico deixa Cachoeira com destino a Salvador

A saída do fogo simbólico da cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, na manhã deste sábado, 30, deu início à celebração pelos 195 anos da Independência da Bahia, que tem seu ponto alto na segunda-feira, 2 de Julho.

>> Frota do transporte público é reforçada no 2 de Julho

>> Trânsito será modificado para o desfile do Dois de Julho

>> Órgãos municipais terão funcionamento especial no 2 de Julho; confira

>> Concurso de fachadas do 2 de Julho é retomado em Salvador

Uma alvorada com queima de fogos anunciou a abertura da programação, por volta das 7h30. Em seguida, a tocha recebeu a bênção na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário para, então, iniciar o percurso com destino a Pirajá, em Salvador.

Conduzido por atletas baianos e soldados do Exército do Brasil, o fogo simbólico passa pelas cidades de Saubara, Santo Amaro, São Francisco do Conde, Candeias e Simões Filho.

A previsão é que a tocha chegue ao Largo de Pirajá às 16h deste domingo, 1º, quando acontece uma solenidade com a participação de autoridades.

Já na segunda, acontece o Cortejo Cívico que sai do Largo da Lapinha e vai até a Praça Thomé de Souza. Confira abaixo a programação completa.

adblock ativo