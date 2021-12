Os carros com o caboclo e a cabocla, principais ícones do 2 de Julho, data que marca a Independência do Bahia, chegaram no fim da tarde desta terça-feira, por volta das 16h20, no Campo Grande, centro de Salvador, onde se encerram as comemorações que completa 196 anos em 2019.

A segunda parte do desfile cívico começou por volta das 15 horas. O cortejo saiu da Praça Municipal e seguiu até o centro da praça Dois de Julho, onde foram abrigados num pavilhão.

Os carros emblemáticos permanecem no local até a próxima sexta, 5, quando retornam em novo cortejo para o Pavilhão da Independência, no bairro da Lapinha.

Carros com os símbolos da luta pela independência baiana e brasileira seguiram pelas ruas do centro

Solenidade

Milhares de baianos e turistas seguiram, à tarde, o desfile para acompanhar o encerramento do desfile do 2 de Julho, que contou com a execução de hinos do Brasil e da Bahia, hasteamento de bandeiras do Brasil, da Bahia e de Salvador, colocação de flores no Monumento ao 2 de Julho por autoridades civis e militares e acendimento da pira simbólica.

Primeira etapa​

Pela manhã, após alvorada de fogos no Largo da Lapinha, o cortejo teve início às 8h e alcançou o Terreiro de Jesus por volta das 10h. Com o tema o "Patrimônio do Povo", o desfile cívico reúniu políticos, organizações sociais e soteropolitanos que levaram as imagens do caboclo e da cabocla pelo Centro Histórico da capital baiana.

Algumas autoridades também marcaram presença na celebração do 2 de Julho, entre elas o prefeito de Salvador, ACM Neto. O governador Rui Costa não participou este ano, já que está fora do país. Ele foi rperesentado pelo secretário estadual de Desenvolvimento Econômico e governador em exercício, João Leão.

2 de Julho: cortejo com os caboclos chega ao Campo Grande | Foto: Divulgação/ATarde

adblock ativo