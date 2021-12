107 anos: essência vanguardista norteia evolução do centenário

Trajetória Trajetória

É com um olhar em sua história marcada pelo espírito de vanguarda e outro nos desafios atuais que demandam ousadia e inovação que o Grupo A TARDE comemora 107 anos cheio de novos projetos, integração de plataformas e geração de conteúdos mais especializados. “Neste momento importante para o grupo, queremos resgatar e valorizar a imagem do nosso fundador [Ernesto Simões Filho], uma figura de personalidade forte, inovador, que fez nossa história. Com essa essência podemos qualificar decisões e pensar o futuro”, afirma o presidente do grupo, João de Mello Leitão.

Ernesto Simões Filho permaneceu à frente do jornal até seu falecimento em 1957, quando sua filha Regina Simões assumiu a função até a sua morte, em 2012. Foi quando seu irmão, Renato Simões, até então superintendente do grupo, assumiu a presidência.

Uma das inovações em andamento é a integração das plataformas – jornais impressos, portal e rádio, além do redirecionamento na produção de conteúdos. “O portal será nosso cartão de visita, a rádio passa a ter jornalismo de opinião e mais produção de conteúdo. O impresso terá papel analítico, além de produzir séries especiais, como o ‘Olhar Cidadão’ e ‘Olhar Futuro’. Esses conteúdos nos conferem relevância e protagonismo como um grupo de comunicação que busca sintonia com as demandas sociais e debatendo de forma crítica temas como saúde, educação, saneamento, dentre outros, dando subsídios para o cidadão aferir a gestão pública”, complementa.

Dentro da dinâmica de integração, a rádio A TARDE FM, que estreou há pouco mais de um mês o “Isso é Bahia”, programa jornalístico, das 7h às 9h, passou a gerar conteúdo que repercute nas outras plataformas. “O Portal amplia a notícia com agilidade. Cabe ao impresso trazer um olhar mais aprofundado e analítico. Dessa forma tivemos uma integração natural”, analisa.

O novo modelo também atende a um outro desafio: ampliar a atuação no interior do estado, ocupando o espaço da redução da presença física do jornal impresso. “Por meio de parcerias chegamos a sete milhões de baianos”, comemora o presidente, referindo-se ao convênio de A TARDE FM com 11 emissoras, que inclui abertura do sinal e troca de conteúdos. O mesmo caminho seguirá o portal, que está com novidades para se aproximar mais dos leitores.

Reformulação

As áreas de marketing e comercial também estão se reestruturando. “Toda inovação na integração traz oportunidades de negócios e investimentos para nossos clientes. Buscamos formas de oferecer os melhores produtos a preços mais acessíveis, adequando às necessidades do mercado”, adianta o diretor comercial, Hélio Tourinho. E os resultados já começam a aparecer. “Nossa expectativa é crescer algo em torno de 7% este ano, em relação a 2018”, completa o diretor, lembrando que os produtos da área comercial, assinatura e classificados estão sendo repensados. “Estamos realizando uma pesquisa que será uma ferramenta para direcionar ações a partir da percepção que leitores, assinantes e clientes têm do jornal”.

E os avanços não param. “A TARDE é um grupo tradicionalmente inovador. E neste momento, de grandes mudanças, o marketing também prepara uma série de novidades que nos colocarão mais próximos e a serviço dos baianos”, adianta o gerente de marketing, Eduardo Dute. Nessa linha, criada há quatro meses, a diretoria de Novos Negócios tem missão de ampliar a interação. “Buscamos estreitar relações com personalidades políticas, empresariais e formadores de opinião para mostrar as funções do grupo e criar uma agenda positiva de desenvolvimento e defesa dos interesses da população”, explica o diretor Luciano Neves.

Complementando as ações, equilibrar as receitas e despesas, reduzir custos e otimizar as operações são as estratégias para consolidar as áreas administrativa e financeira. “Estamos reestruturando os processos, tornando-os mais ágeis com o contato direto entre líderes e liderados e da digitalização, o que torna as decisões mais rápidas”, explica o diretor controler do grupo, Lucas Lago. “Hoje temos equilíbrio entre custos e receitas”, completa Lago. Com isso, aumentar a receita é meta. “Vamos dar mais musculatura ao digital, ao rádio, investindo em web TV, mas também em cadernos especiais no impresso, em produtos gráficos e na logística”, adianta.

