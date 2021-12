107 anos: equipe de comando das mídias alia compromisso e talento

Profissionais experientes e conectados lideram as equipes que fazem o melhor jornalismo para os baianos:

Mariana Carneiro, diretora de Redação

Veterana no Grupo, com 15 anos na empresa, Mariana Carneiro está na direção do principal impresso, o Jornal

A TARDE, há cinco anos. A jornalista, formada na Faculdade de Comunicação da Ufba (Facom) e com 29 anos de profissão, fez toda sua carreira em impressos, passando pelos extintos Jornal da Bahia, Bahia Hoje e Gazeta Mercantil, além de ter atuado em uma série de publicações especializadas em economia, área que a trouxe para o Jornal A TARDE para assumir a função de editora.

Passou ainda pela coordenação da editoria Brasil, que inclui Política, Economia, Brasil e Mundo, e pela secretaria de Redação. “Na direção do jornal, o maior desafio foi unir gestão e área editorial. Como jornalista, só dominava a segunda área”, diz. “A melhor parte foi a possibilidade de ter esta visão macro, olhar o jornal como um todo e ter a missão de estar sempre facilitando o trânsito e conectando os diferentes veículos do grupo”, conclui.

Jefferson Beltrão, diretor da rádio A TARDE FM

O atual diretor da rádio A TARDE FM, Jefferson Beltrão, já está há mais de um ano na rádio, onde começou como gerente, locutor e apresentador. Mas sua paixão pelo rádio começou ainda na adolescência, com apenas 16 anos, numa rádio em Varginha, interior de Minas Gerais.

Mais conhecido por sua longa carreira na TV, o jornalista já atuou também em jornal impresso, chegando a trabalhar nas três diferentes plataformas simultaneamente. “Toda esta trajetória me dá muitas possibilidades de atuar de forma múltipla. Vamos implementar a Web TV da rádio, onde vou poder unir minhas duas experiências”, comemora.

“O grupo está em um momento instigante e é muito bom poder fazer jornalismo com opinião e postura política sem abrir mão do respeito, da ética e da responsabilidade social, valores pessoais que se alinham com os valores da empresa”, avalia.

Caroline Góis, diretora do Portal A TARDE

Recém-chegada ao grupo, a diretora do Portal A TARDE, Caroline Góis, comemora a volta à empresa onde começou sua carreira, ainda como estagiária, no Jornal A TARDE.

Formada em jornalismo pela Unijorge, Caroline tem passagens por rádios e TVs, mas é mesmo uma cria do jornalismo digital, tendo atuado no primeiro portal em atividade na Bahia e dirigido, por oito anos, outro portal de grande repercussão no estado.

“É uma alegria retornar ao grupo onde comecei minha carreira. Desde então, tenho desenvolvido minha vida profissional sempre em cargos de liderança de equipes, e é esta experiência que trago para contribuir com o Grupo A TARDE”, diz Caroline. Sobre o novo desafio de inovar o Portal, a jornalista é categórica: “Não vamos entregar mais do mesmo”, adianta a diretora, que comanda uma equipe de 12 profissionais e se prepara para ampliar o quadro.

adblock ativo