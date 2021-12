107 anos: aniversário chega com reformulação na estrutura dos veículos

Um pacote de presentes para a população baiana integra a programação das comemorações de 107 anos do mais importante jornal impresso da Bahia e reuniu todas as plataformas do Grupo A TARDE, que de forma integrada trilham novos caminhos sempre com marca da inovação para levar aos leitores, internautas e ouvintes sempre a melhor e mais qualificada informação.

O centenário impresso saiu na frente lançando as séries de reportagens “Olhar Futuro”, “Olhar Cidadão” e o projeto “Para Sempre, Dulce”, que resgata a memória do Anjo Bom da Bahia, canonizada no último dia 13, tornando-se a primeira santa brasileira. “Este é um novo momento para o impresso. Vamos trabalhar ampliando e melhorando cada vez mais a nossa produção de conteúdo com reportagens especializadas, contextualizadas e analíticas”, adianta a diretora de Redação de A TARDE, Mariana Carneiro. “A atuação mais ágil do portal ajuda nesta transformação, pois podemos sair do foco da notícia imediata, do factual, que o meio digital e o rádio dominam melhor”.

A diretora lembra ainda que a produção própria de cada plataforma com diferentes focos é compartilhada, criando um rico processo de integração no qual se retroalimentam de conteúdos.

O grupo também está reforçando o time de colunistas. Armando Avena já está produzindo conteúdo de economia para os três veículos do grupo. O especialista prepara material exclusivo e diferenciado com foco na Bahia e no Brasil.

Séries e matérias especiais

Um projeto com foco político e com a missão de traçar um panorama mais amplo das eleições municipais de 2020, em Salvador e nas principais cidades baianas. Esse é o caminho que resultou no surgimento do ‘Olhar Futuro’, que tem três etapas. A primeira trata dos principais problemas a serem enfrentados pelos futuros gestores e as possíveis soluções em áreas estratégicas. Na segunda serão traçados o panorama político, o perfil dos candidatos e os bastidores das eleições. Já a terceira fase do projeto, que ocorrerá com as candidaturas definidas, trará entrevistas, debates e a agenda dos candidatos.

Outro projeto, o ‘Olhar Cidadão’ oferece aos leitores um retrato da gestão pública de serviços com importância direta na vida da população. Publicada aos domingos, a série já tratou da questão da gestão de resíduos sólidos e da educação. A terceira etapa, em andamento, tem como tema a saúde.

O projeto ‘Para sempre, Dulce’ trouxe para os leitores uma cobertura especial em torno da canonização de Irmã Dulce, primeira santa brasileira, que ocorreu em 13 de outubro.

Coordenado pela jornalista e doutora em antropologia Cleidiana Ramos, que viajou a Roma para a cobertura da cerimônia, a série de matérias resgatou fatos históricos em textos e fotos da trajetória da santa, em reportagens produzidas em conjunto com a jornalista Susana Rebouças e integrantes da equipe do Grupo A TARDE, que culminou com a publicação de um caderno especial no último domingo.

Todo o conteúdo ganhou tratamento multimídia, sendo divulgado pelo Portal A TARDE e rádio A TARDE FM.

Portal inova na forma de produzir

Novo cartão de visitas do grupo, como define o presidente João de Mello Leitão, o Portal A TARDE está sendo totalmente remodelado, desde a definição de conteúdos até sua roupagem, que chega com mais tecnologia e interatividade, além da ampliação da atuação para ganhar mais força no interior. “Estamos trabalhando com a tríade repercussão, marca e audiência.

As duas últimas já temos consolidadas, pois a marca A TARDE é muito forte, muito conhecida, e o portal já tem grande audiência, mas nosso desafio é aumentar ainda mais. Por isso nosso foco principal é na repercussão”, explica a diretora Caroline Góis.

A diretora adianta que para este desafio a estratégia é diversificar e qualificar o conteúdo. “Estamos focando nas hardnews, obviamente, mas também ampliando nossa cobertura política. O interior terá um tratamento especial por meio de parcerias com sites e blogs locais para troca de conteúdos e, também, com reportagens realizadas pela nossa equipe”, completa a diretora do Portal.

Rádio aposta em jornalismo e opinião

A ousadia foi a marca do projeto que amplia a produção e veiculação de conteúdo jornalístico na rádio A TARDE FM, 103.9, com o programa ‘Isso é Bahia’, que passou a ocupar a faixa das 7h às 9h, considerada o horário nobre do rádio. Isso numa rádio com uma programação primordialmente musical já consolidada.

“Estou encarando este projeto como uma quebra de paradigma. O ‘Isso é Bahia’ é uma aposta em uma nova postura da rádio que está valorizando o jornalismo”, afirma o diretor Jefferson Beltrão.

Outra inovação trazida pelo novo programa é a sua abrangência e capilaridade, chegando a todas as regiões da Bahia e até às cidades de divisa com outros estados. “Fizemos parceria com 11 emissoras do interior”, afirma o jornalista.

O programa é fruto de uma parceria inédita entre dois veículos de comunicação na Bahia, o Grupo A TARDE e o Bahia Notícias (BN) e tem como apresentadores os jornalistas Jefferson Beltrão (diretor da rádio A TARDE FM) e Fernando Duarte (editor do BN). Buscando também integrar múltiplas plataformas, a rádio lançará em breve uma web TV, com estúdio próprio.

