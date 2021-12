ZX-6R 636 é uma Ninja

A linha Ninja reúne qualidade, esportividade e mecânica japonesa. Entre os modelos mais desejados está a Ninja ZX-6R 636, substituta da ZX-6R. A Kawasaki renovou o modelo no visual e, especialmente, na sua base mecânica. Agora, a Ninja ZX-6R 636 2013 traz um motor menor com potência máxima de 131 cavalos a 13.500 rpm. Seu torque também cresceu para 7,2 kgfm.

Mas a brincadeira em cima desta Ninja fica mais animada, com o uso do Ram air, dispositivo de série para melhorar a entrada de ar no motor, jogando a potência para 137 cavalos. É uma ajuda extra de nove cavalos, em comparação com a potência do motor da versão anterior (2012).

Com isso, a fabricante teve também que realizar melhorias nos dispositivos eletrônicos de gerenciamento da performance, inéditos entre as superesportivas de média cilindrada. Há três modos selecionáveis no sistema de controle de tração KTRC (Kawasaki Traction Control) e dois de modo de potência (Full com entrega total da potência do motor e Low Power com potência limitada a 80%).

Melhorias

A Ninja ZX-6R 636 2013 traz alguns equipamentos que fazem a diferença para quem gosta de performance. A moto é uma esportiva de média cilindrada.

Montada em Manaus, a Ninja ZX-6R 636 tem o mesmo chassi perimetral de alumínio e motor DOHC 16V, quatro tempos, quatro cilindros em linha, com sistema de refrigeração líquida. O peso da esportiva, em ordem de marcha é de 192 kg, apenas 1 kg a mais em relação à versão 2012. Com freios ABS, o modelo tem 194 kg. A moto é ofertada com freios ABS (opcionais), dois discos de freios na dianteira (de 310 mm de diâmetro cada) e um disco na traseira (220 mm), além de suspensão de nova geração Big Piston Fork, da Showa. Na traseira, o monoamortecedor é a gás.

O conjunto motriz da Kawasaki Ninja ZX-6R 636 é auxiliado pelo câmbio de seis marchas, com sistema de embreagem deslizante (evita o travamento das rodas em reduções de marchas bruscas). O painel de instrumentos da Kawasaki Ninja ZX-6R 636 ocupa a maior parte do console e oferece conta-giros analógico - com mostrador até atinge 18 mil giros -, além de display digital com velocímetro, odômetros, indicador de marcha, consumo de combustível, shift-light (luz indicadora de marcha) e indicador de modo econômico de pilotagem ECO.

Na Bahia, sai por R$ 53 mil sem ABS - com o sistema custa R$ 56 mil nas cores verde e branca.

adblock ativo