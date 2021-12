Zoe e conceito Symbioz são as atrações da Renault

A Renault mira o futuro no Salão do Automóvel de São Paulo ao iniciar a pré-venda do compacto elétrico Zoe. Já oferecido na Europa há seis anos, o veículo tem motor equivalente a 110cv e 22,9kgfm de torque e autonomia superior a 300 quilômetros com uma recarga, que é 80% feita em 1 hora e quarenta minutos.

Por R$ 149 mil em versão única, as entregas do Zoe começam em fevereiro.

O conceito Symbioz ocupa o centro do estande exibindo uma proposta de veículo familiar elétrico e autônomo. Com pintura acetinada, quatro assentos posicionados frente a frente e ampla área envidraçada que tem um certo efeito vintage, a Renault define o conceito como visão para o Automóvel de 2030.

Conceito Symbioz

A pickup Alaskan não esteve presente durante a coletiva de imprensa da Renault, na terça feira (06), mas chegou no dia seguinte. Exibindo o desenho próprio da Renault com o grande logotipo e uma grade que se abre em “V”, as diferenças entre a irmã Nissan Frontier ficam nas lanternas, para-choques e no volante. O motor é o mesmo turbo diesel 2.3 litros de 190cv e câmbio automático de sete marchas. Mas pelo visto, a Alaskan demora a chegar, isso se vier. Dado o atraso dela no próprio Salão e pelo fato de ficar no canto atrás até mesmo da linha atual, é pouco provável que seja lançada aqui.

Renault Alaskan

Além disso, a Renault exibe o Captur Bose, nova versão mais conectada e equipada com sete alto falantes da tradicional marca norteamericana. Visualmente ela ganha acabamento diferenciado, teto forrado em preto, bancos em couro cinza e discretas molduras das saídas de ar. Se a dupla Logan e Sandero não teve a esperada reestilização (que inclusive já foi registrado no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), o Kwid ganha a versão Outsider com apelo aventureiro e novos apliques laterais, nos pára-lamas e internamente ganha itens importantes como saída USB no console central.

Renault Captur

