Yamaha leva motos de alta cilindrada para o Salão

Segunda maior fabricante de motos do País, com uma produção anual de 200 mil unidades, a Yamaha deu prioridade ao lançamento de modelos importados e de alta cilindrada no Salão Duas Rodas, em São Paulo, aberto nesta terça-feira, 8. De acordo com o diretor comercial da marca no Brasil, Márcio Hegenberg, a estratégia segue a linha do mercado. "Os modelos de alta cilindrada não sofreram com a crise", afirmou.

Esses modelos têm como compradores os consumidores de renda mais elevada que conseguem um índice alto de aprovação de crédito, com entradas de até 50% do valor da moto. "Enquanto nos modelos até 150 cilindradas a aprovação de crédito é de 20% a 25%, esse índice chega a 80% para motos com mais alta cilindrada", disse Hegenberg.

No evento, a montadora japonesa apresentou a TMAX, de 530 cilindradas - moto mais vendida na Europa em 2012, que chega ao Brasil em dezembro por R$ 42,5 mil - e a VMAX, de 1.679 cilindradas, com previsão de início das vendas em março de 2014, por R$ 99 mil. Outro lançamento da montadora é nacional Yamaha Fazer 150 cilindradas, com motor flex de segunda geração, cujo preço inicial é de R$ 7,9 mil. Apesar da crise do setor, a Yamaha espera manter as vendas estáveis em 2013 e, com isso, passar de 10% para 12% de participação no mercado brasileiro.

