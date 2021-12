Yamaha lança a Crosser 2017

A japonesa Yamaha lança a linha 2017 da trail urbana Crosser 150. As novidades estão no novo painel, com iluminação branca no lugar da vermelha, e na nova cor “Competition Blue” com grafismos em branco e amarelo. Há também o lampejador de farol alto, incorporado para o novo ano. O modelo tem preço a partir de R$ 9.990 na versão E, que tem freios a tambor, e chega a R$ 10.990 na versão ED com freio dianteiro a disco.

A Crosser 2017 é equipada com motor monocilíndrico de 150 cc flex, com 12,2/12,4 cv de potência a 7.500 rpm e torque de 1,28 kgfm (gasolina) e 1,29 kgfm (etanol) a 6000 rpm. A suspensão traseira está 10 mm mais alta na linha 2017, chegando a 99 mm de curso. A moto tem ainda painel de instrumentos mais moderno e com novo design, incluindo informações de conta giros analógico, relógio, fuel trip e um visor LCD digital, indicador de marchas, marcador de combustível, velocímetro, odômetro parcial e total. A iluminação do fundo do painel mudou para branca, facilitando a leitura das informações.

Outros destaques da Yamaha XTZ 150 Crosser são as rodas raiadas as rodas com aro 17” (traseira) e 19” (dianteira), o farol com lâmpadas halógenas, o bagageiro com alças de apoio em alumínio com capacidade de carga para 7 kg e o tanque de combustível tem capacidade para até 12 litros.

adblock ativo