Yamaha entra na briga com a pequena esportiva YZF-R3

Com visual agressivo, postura de moto grande e design moderno, que remete ao DNA da Yamaha R-series (de competição), a nova YZF-R3 chama a atenção logo de início. Lançada sábado passado, essa 320 cc com 42 cv de potência quer mexer no mercado das pequenas esportivas, que hoje conta principalmente com a Kawasaki Ninja 300 e a Honda CB 300R (que ocupa o lugar da descontinuada CBR 250R).

Agressivo também é o marketing do novo modelo (montado em Manaus e semelhante ao vendido na Europa). Tanto que, para o lançamento, a montadora japonesa trouxe o piloto Jorge Lorenzo, duas vezes campeão (2010 e 2012) da MotoGP, para rodar com a R3 no autódromo Velo Cittá, em Mogi Guaçu, em São Paulo.

Com habilidade de profissional, o espanhol imprimiu um ritmo forte na pista e mostrou que a moto pode render mais do que somente o uso urbano no dia a dia.

Outra arma da Yamaha para ganhar mercado entre as concorrentes está no preço. A YZF-R3 tem valor sugerido de R$ 19.990 (no modelo standard, sem freios ABS) e R$ 21.990 (com ABS). A nova moto já chega às lojas agora na primeira quinzena do mês na versão mais simples. O modelo com ABS somente no início de novembro.

Com a R3, a Yamaha consegue manter a meta de apresentar um lançamento a cada seis meses, mesmo com o desaquecimento da economia brasileira. "Nossa confiança na recuperação do mercado é grande e estaremos prontos para crescer muito mais quando isso acontecer", garante o diretor de marketing da Yamaha, Márcio Hegenberg.

Segundo ele, a expectativa de sucesso da moto é grande, tanto que eles estimam vender entre 400 e 450 unidades da YZF-R3 por mês. "Apostamos na R3 como um diferencial no mercado. Acreditamos ser um produto para quem quer ter a primeira moto ou até para quem quer um upgrade de um modelo menor, mas ainda não consegue uma 600 cc. É um público variado, mas de perfil jovem e que quer uma esportiva mais sofisticada", explicou.

A nova motocicleta terá três opções de cores (azul, vermelho e preto) e grafismos totalmente diferentes. A preta é mais tradicional; a azul, mais equilibrada; e a vermelha, mais chamativa.

* O jornalista viajou a convite da Yamaha Motor do Brasil

