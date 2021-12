X1 nacional mantém qualidade premium

O boom das vendas dos carros do segmento premium mostra que a indústria automotiva anda também na contramão da crise econômica brasileira. Se as vendas de carros populares estão mal - com queda na faixa dos 40% em relação ao ano passado -, os compradores de modelos acima de R$ 150 mil estão aproveitando as oportunidades no país.

Marcas como Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Audi e BMW investiram e, recentemente, inauguraram suas fábricas para a produção de veículos no Brasil. A BMW foi a primeira da fila e já produz Série 1, Série 3 e X1 em sua planta em Araquari (Santa Catarina).

Com exclusividade e em primeira mão, A TARDE andou no Evoque nacional e, agora, traz uma avaliação da versão de entrada do X1 produzido no Brasil. Com valor inicial de R$ 166.950, o X1 sDrive20i GP é a porta de entrada dos crossovers de linhagem premium da fabricante da região bávara.

O crossover da BMW vem equipado com o motor 2.0 TwinPower turbo com tecnologia flex, de 192 cavalos de potência e torque máximo de 280 Nm, nas versões sDrive20i GP e sDrive20i X-Line (R$ 182.950), ambos com tração dianteira e câmbio automático de 8 velocidades. O modelo acelera de 0 a 100 km/h em 7,7 segundos e chega aos 225 km/h. Há ainda a topo de linha xDrive25i, com potência de 231 cavalos - no zero a 100 km/h, faz em 6,5 segundos. A velocidade é de 235 km/h (controlada eletronicamente). A tração é integral.

Mas o X1 não é um BMW para boas performances. Anda muito bem na estrada e transmite extrema segurança nas curvas e aceleradas. No entanto, o crossover da fabricante alemã é um carro mais dócil e pode ser visto como um modelo para família. A marca entrega espaço, conforto e alguns toques de refino no acabamento e muita tecnologia embarcada, valorizada pelo BMW ConnectedDrive, um serviço de concierge com atendimento personalizado para o motorista encontrar endereços úteis, restaurantes e até cinema - há a possibilidade do atendente enviar o endereço direto no GPS integrado ao multimídia.

Em modelos deste segmento, é um pecado a BMW dispensar o banco elétrico do motorista em todas as versões. Mas o X1 compensa com a direção elétrica, tela do multimídia de 6,5", ar-condicionado automático digital com saída para os bancos traseiros e função start/stop. Na versão mais cara, há aletas para trocas de marchas, e o X1 traz faróis com LED.

O crossover é um carro seguro e tem seis air bags, controle de tração e de estabilidade e sensores de estacionamento traseiros, de chuva e crepuscular e rodas de liga-leve de 18 polegadas com pneus 225/50. Para garantir uma viagem segura, o X1 transporta cinco passageiros e tem espaço de 505 litros - são 85 litros a mais em relação à versão anterior - no porta-malas.

