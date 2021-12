Wrangler um tanque de guerra

Ícone do mundo 4x4, a Jeep renova as esperanças para quem quer meter o carro na lama, na areia fofa e em trilhas das mais inóspitas. Da linhagem dos primeiros carros produzidos pela marca em 1941, o Jeep Wrangler é, quase, um "tanque de guerra". A TARDE Autos testou por 20 dias e usou a exaustão o Wrangler, versão exclusiva e feita pela Jeep como série especial em alusão aos 75 anos da marca.

Foram diversas trilhas pelas praias do litoral baiano, passando por lugares como Jauá, Guarajuba, Imbassaí e a paradisíaca Massarandupió.

Além do Wrangler, a americana Jeep oferece o Grand Cherokee e o Renegade com o carimbo "1941 – Seventy Five Years". O Wrangler já é um carro especial e a Jeep conseguiu deixá-lo ainda mais atraente com o motor Pentastar 3.6 V6, gasolina, de 285 cavalos e torque de 347 Nm (4.300 giros), câmbio automático de 5 marchas e tração 4x4, com direito a alavanca extra para o forte sistema de marchas na reduzida.

O Wrangler é um veículo clássico. A Jeep usa a cor vintage verde Sarge (estilo militar) na carroceria ou o branco Brilhante. Tem capota removível e visual arrebatador. Tudo é pensado para a praticidade do trilheiro. Para facilitar a limpeza após o uso no off-road, por exemplo, há saídas da água no assoalho para a lavagem interna do veículo.

O off-road vira uma tremenda brincadeira em um Wrangler. Seu sistema 4x4 Command-Trac é dos mais "brutos" e funciona direitinho em qualquer tipo de terreno. Ele divide a força do torque do motor V6 na proporção 50/50 entre os eixos dianteiro e traseiro, mostrando que a força surge no simples uso do pedal de aceleração do veículo.

Carros dos fortes

A Jeep usou também tecnologia e pacotaço de segurança para atualizar o Wrangler. O carro tem controles de tração e de estabilidade, além de sistemas de controle de aclives e descidas.

E todas as novidades deixaram o utilitário da Jeep mais forte. O Wrangler é um carro para quem tem braços fortes. Esta não é uma afirmação machista, não! É um utilitário robusto e que requer um pouco mais de força nos braços para manobras nas áreas de trilhas, mesmo tendo itens de conforto, como a direção hidráulica, e segurança também.

O Wrangler tem quase cinco metros de comprimento – são exatos 4,751 metros – e altura de gente grande, com 1,865 metros e 1,877 metro de largura. Pesa quase duas toneladas – são 1.940 kg – e tem entre-eixos de 2,946 metros. Tudo isso deixa o carro apto para entrar e sair das trilhas, com ângulos de entrada de 40,6 graus e de saída de 37,4 graus. As rodas são de 17 polegadas com pneus 245/75.

E olhe que o Wrangler enfrenta trilhas com vontade de "tanque de guerra". É bom ter cuidado e, se for fazer trilhas, ir com carros de apoio. Isso não quer dizer que o utilitário vai ficar atolado. Como regrinha básica de trilheiros, é um norma comum. Assim, a brincadeira de transpor trechos de lama vai ficar mais agradável, e seus amigos vão testemunhar sua maestria no mundo 4x4 e a força de tanque do Wrangler.

Versões

A Jeep oferece duas versões tradicionais do Wrangler: o Sport com carroceria de duas portas sai por R$ 170 mil e o de quatro portas custa a partir de R$ 185 mil. Ambos têm o mesmo conjunto mecânico. As duas configurações do utilitário da Jeep têm a mesma base de construção com carroceria sobre chassis e um amplo pacote de equipamentos, como ar-condicionado, freio com ABS e disco nas quatro rodas, além de freio auxiliar para garantir a proteção do motorista e dos quatro passageiros a bordo. O motorista tem volante multifuncional e som moderno com caixas sonoras na parte alta do teto da carroceria.

O carro é "durão" e possui uma suspensão para aguentar os solavancos nas trilhas. Tem suspensão do tipo eixo transversal (beam) e barra estabilizadora, roda tipo rígida e molas helicoidal (dianteira e na traseira). Para descer ladeiras e aclives íngrimes, a Jeep equipa o Wrangler com sistema de auxílio de controle em descida e de saída em aclive também. São mimos essenciais para garantir o conforto na trilha.

O Jeep Wrangler comemorativo 1941 – Seventy Five Years" sai por R$ 232 mil na Bahia.

