Way é nova revenda Jaguar Land Rover na Bahia

A Bahia ganha um novo revendedor Jaguar Land Rover. O grupo Rota Premium vendeu suas concessionárias dos estados de Pernambuco, Paraíba e Bahia para o grupo Parvi, que já atua em Manaus e São Luís com as duas marcas inglesas e agora inicia novas operações em Salvador e Barreiras, locais que deixam de ter a bandeira Rota Premium e ganham as revendas Way para comercializar modelos da Jaguar e Land Rover.

Em comunicado oficial, a fabricante inglesa Jaguar Land Rover informou que o grupo Parvi amplia suas atividades nos estados da Bahia, Pernambuco e Paraíba. De acordo com Marcos Aurélio Coelho, diretor comercial da divisão Way (Jaguar Land Rover) do Grupo Parvi, a capital baiana terá serviços reforçados no pós-venda e no atendimento ao cliente. "Sabemos da importância do bom atendimento ao cliente e iremos nos dedicar para reforçar os serviços da nossa oficina e também o relacionamento com o público baiano", garante Coelho.

O executivo adianta ainda que a venda de carros Jaguar Land Rover será concentrada na loja Way em Salvador. "Em Barreiras, teremos um ponto de serviço para atender aos clientes das duas marcas", esclarece Marcos Aurélio Coelho, explicando que o planejamento é o de elevar as vendas, registrando uma participação de 20% do segmento premium em cada uma das "novas praças" atendidas pelas concessionárias Way.

Além disso, a revenda Way em Salvador (Rio Vermelho) vai intensificar eventos de relacionamento para mostrar aos clientes modelos como o XE e o crossover F-Pace, além de todo o portfólio da Land Rover, especialmente o crossover Evoque e o utilitário Discovery Sport, dois veículos produzidos na fábrica de Itatiaia, no Rio de Janeiro. A partir desta quarta-feira, clientes começam a receber uma carta-comunicado sobre a nova Way (Jaguar Land Rover), mostrando o compromisso da empresas com o bom relacionamento com a clientela.

O Grupo Parvi vai usar o nome Way – o mesmo de São Luís e Manaus – nas lojas nos três estados nordestinos. O Grupo Parvi atua desde 1980 e é tido hoje como o maior grupo automotivo do Norte e Nordeste, presente em 13 estados brasileiros, com 60 pontos de venda.

No Nordeste, os modelos da Jaguar e da Land Rover são distribuídos também nas capitais do Piauí (Newland em Teresina), do Ceará (Extrema em Fortaleza) e do Rio Grande do Norte (PG Prime em Natal). Apenas Bahia, Paraíba e Pernambuco, regiões de atuação da nova concessionária Way, representam 43% das vendas no Nordeste de janeiro a novembro de 2016.

O antigo revendedor Rota Premium entregou os pontos no último dia 15 de dezembro. A empresa também comercializou a marca Carmel para o grupo pernambuco Via Sul, que atua com a bandeira Eurovia (Renault e Nissan) no estado da Bahia.

