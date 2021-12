VW Saveiro e Up! estreiam versão Pepper

Lançada em 2014 no Fox, a linha Pepper agora é ampliada para Saveiro e Up!. A picape sai por R$ 67.810 na configuração de cabine estendida (e R$ 71.090 na dupla), enquanto o hatch urbano sai por R$ 57.900.

Seguindo uma receita trivial entre as versões especiais, faz jus à "pimenta" do nome no visual: retrovisores, friso na grande dianteira e adesivos laterais em vermelho. No interior, abundância da mesma cor nas laterais dos bancos e nas portas (somente no Fox) e no contorno das saídas do ar-condicionado e da coifa da alavanca do câmbio (nos três modelos). O volante também é costurado em vermelho.

Na Saveiro, o motor é sempre o 1.6 8 V de 104 cv, enquanto o Fox (que parte de R$ 61.090) recebe o 1.6 16 V, de 120 cv – que pode ser acoplado ao câmbio automatizado I-Motion ou à transmissão manual de seis velocidades. O Up! Pepper é equipado exclusivamente com o 1.0 TSI (turbo), de 105 – sem dúvida o mais apimentado dos três.

Desenvolvido a partir da versão High Up! (que agora sai de linha), traz de série direção com assistência elétrica, ar-condicionado, vidros dianteiros e travamento central elétricos, suporte para celular integrado ao painel com entrada USB na base, painel com iluminação em LED e faróis de neblina. Na Saveiro, o destaque entre os equipamentos é a câmera de ré, exclusividade do segmento.

Próximos

A linha Pepper abre a safra de lançamentos da Volkswagen para o segundo semestre de 2017. O próximo (e principal) será a nova geração do Polo, que inaugura uma "nova Volkswagen: mais moderna, conectada, eficiente e focada em pessoas", segundo a empresa. Destaque será o motor turbo, além da promessa de ser um dos modelos com mais conectividade da categoria. Seu rival direto será o recém-lançado Fiat Argo.

Na sequência, será a vez do Golf reestilizado – ainda sem data definida de estreia, mas ainda em 2017. Até o fim do ano, a marca alemã também lançará o Virtus, sedã baseado na plataforma modular MQB A0 do novo Polo. Dois utilitários esportivos estão a caminho – um deles, já se sabe, é o novo Tiguan, que chegará apenas na configuração de sete lugares.

