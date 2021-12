Depois da alfinetada da Renault sobre o up!, a Volkswagen resolveu não deixar barato e convocou o comediante Rafinha Bastos para responder à provocação.

A Renault gravou alguns vídeos fazendo piada sobre o espaço interno e a altura em relação ao solo do hatch da Volkswagen. Em resposta, a VW divulgou um vídeo em que Rafinha Bastos está dirigindo o carro e começa rebatendo o argumento de que não falta espaço interno, já que ele tem quase 2 metros de altura.

Em seguida, ele convoca mais três amigos para entrar no carro e passar por uma lombada e garantir que o carro não é baixo e não vai bater o assoalho, como a propaganda do Kwid tenta sugerir.

Rafinha também ressalta os pontos altos do up!: o motor 1.0 TSI, de 105 cv e a segurança. Testado sob o padrão atual do Latin NCAP, o modelo ganhou 5 das 5 estrelas possíveis. Bem melhor do que o Chevrolet Onix, que havia ganhado 3 no padrão anterior e tirou 0 no novo. Assista:

Lhays Feliciano VW responde criticas da Renault sobre o up! com ajuda de Rafinha Bastos

