VW comemora a produção de 100 mil unidades do novo Fox

O marco de produção sempre é uma maneira de avaliar a aceitação do carro no mercado. A Hyundai comemora a produção de 500 mil unidades da família HB20 em Piracicaba, São Paulo. Já a Volkswagen faz festa para as 100 mil unidades do novo Fox em São José dos Pinhais, no Paraná.

A fabricante alemã lançou o Fox em 2003 e, ao longo dos anos, fez uma série de melhoramentos no modelo e seus derivados (CrossFox e SpaceFox). No ano passado, apresentou o Fox 2016 em cinco versões (Trendline, Comfortline, Highline, Pepper e BlueMotion), com três opções de motores (o 1.0l e dois 1.6l MSI) e de transmissão (duas manuais, com cinco e seis marchas, e uma automatizada I-Motion).

A Volkswagen do Brasil oferece o Fox 2016 (versões Trendline e Comfortline) com o motor 1.0 de três cilindros, da família EA211. Também são oferecidos o motor 1.6l MSI de até 104 cv (versões Trendline e Comfortline) e o novo 1.6l MSI de até 120 cv (Highline e Pepper). O modelo Fox começou a ser fabricado em 2003, e é o segundo mais vendido da marca no País e o segundo modelo mais exportado da Volkswagen, totalizando quase 450 mil unidades enviadas a 62 países da Europa, África e América do Norte, América Central e América do Sul.

