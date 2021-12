Volvo XC60 T5 R-Design chega por R$ 234,9 mil

A Volvo anunciou nesta segunda-feira (3) uma nova versão do XC60 T5, a R-Design. Com motor turbo de 16 válvulas e comando duplo variável (DOHC), o carro tem potência máxima de 240 cavalos a 5.500 rpm e torque de 32,6 kgf.m, entre 1.800 e 5.000 rpm.

O SUV é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 8,1 segundos, com velocidade máxima de 210 km/h, e adota transmissão Powershift de seis velocidades.

O pacote R-Design também inclui rodas Cratus de 20 polegadas, para-choques pintados integralmente, detalhes de metal polido nos espelhos retrovisores e na grade dianteira, ponteiras de escapamento cromadas, faróis de xênon e mais câmera traseira e sensores de estacionamento.

No interior, são bancos de couro com design esportivo e regulagem elétrica para motorista e passageiro, além de outros detalhes de alumínio no volante, no painel e nos pedais. O utilitário vem com sistema de som de alta performance com oito alto falantes e navegação GPS com tela de 7 polegadas.

Entre os sistemas disponíveis no modelo, há o controle anticapotamento (RSC), de tração e de estabilidade (DSTC), seis airbags, freios ABS e o City Safety, que evita impactos frontais.

Preços

O XC60 já é comercializado em cinco modelos: T5 Comfort, por R$ 134,9 mil; T5 Dynamic, por R$ 154,9 mil; T5 R-Design, por R$ 172,9 mil; T6 Top, por R$ 209,9 mil; e T6 R-Design, por R$ 234,9 mil. Os T5 possuem motor 2.0 turbo, de 240 hp, tração dianteira e transmissão Powershift de seis velocidades. As versões T6 vem com motor 3.0 turbo de 304 hp, tração integral e transmissão Geartronic de seis velocidades.

