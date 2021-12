Volvo XC40: conexão premium

Apresentado oficialmente em setembro de 2017 na Europa e há pouco mais de um mês no Brasil, o Volvo XC40 é uma aposta de volume da marca sueca, oferecendo um produto premium com dimensões mais compactas, o qual A TARDE testou durante 500 quilômetros.

A proposta do SUV fabricado em Ghent, na Bélgica, segue a receita dos modelos maiores com destaque para o impecável acabamento: há camurça nas laterais, uma forração fabricada em fibra de garrafa PET, painel emborrachado e elementos metálicos presentes nas portas e sobre o porta-luvas, expressando refinamento. Volante pequeno, elegantes saídas de ar verticais, comandos simplificados e intuitivos mostram que a Volvo acertou em cheio diante dos concorrentes Audi Q3, BMW X1 e Mercedes Benz GLA.

O carro mais em conta da marca no Brasil deve responder por 30% do mix total com 2.000 unidades vendidas até o final do ano, e custa entre R$ 169,9 mil (versão T4 que chega mês que vem) e R$ 214,9 mil (versão R-Design).

A TARDE teve acesso à versão Momentum, intermediária, de R$ 194,9 mil. No pacote estão itens como o controle com cinco modos de condução (incluindo o divertido Dynamic, que aumenta a pressão da turbina e transforma as respostas do carro, privilegiando a esportividade), painel digital personalizável de 12,3 polegadas, tela LCD sensível ao toque, de 9 polegadas, com conexão para smartphones Android e iOS, banco do motorista elétrico e com memorização, ar-condicionado digital dual zone, controle de cruzeiro, sensor de estacionamento traseiro com câmera de alta definição e sensor de chuva. O pacote de segurança inclui seis airbags, aviso de mudança de faixa e frenagem de emergência graças ao pacote City Safety.

Compacto, pero no mucho, o carro de entrada da Volvo tem 4,42 m de comprimento, bom entre-eixos de 2,70 m, 2,03 m de largura e 1,65 m de altura. O porta-malas de 460 litros é bem inteligente ao permitir abertura elétrica passando o pé por baixo do carro, usar o segundo compartimento inferior e até remover o forro superior – que é bem leve - e guardá-lo na parte de baixo.

Desempenho silencioso

O silêncio a bordo é destaque do motor T5, um 2.0 turbo 16V que é frugal no consumo e desenvolve 252 cv aos 5.000 rpm com elevado torque (35,7 kgfm a 1.800rpm) para mover seus 1.762 kg, graças aos reforços estruturais, segundo a marca. A evolução da força é controlada pelo câmbio automático de oito marchas e tração integral, todos trabalhando de forma quase imperceptível. Suspensão precisa com destaque para a traseira multilink resultam em um rodar bem confortável e silencioso: a 100 km/h, por exemplo, o T5 trabalha em 1.600 rpm.

Ar digital é controlado na tela e há carregador de celular por indução

Modernidade a bordo

O ponto alto do XC40 é a alta conectividade, e não estamos falando só de multimídia em posição vertical, que faz mais sentido do que as telas horizontais. Controlar o ar digital por meio de uma tela é um mero detalhe assim como o carregamento de celular por indução, exceto modelos Apple, e retrovisores anti-ofuscantes. Há ainda o suporte do Volvo On Call, um serviço remoto de segurança, proteção e conveniência que inclui assistência 24h, auxílio de emergência e localização em caso de roubo ou furto e funciona com o aplicativo homônimo que permite dar partida no carro, ver sua localização, acionar luzes, controlar a climatização e até um check list dos principais itens, como nível de óleo, lâmpadas e luzes, fluído de freio e saber se a revisão está próxima. A manutenção, aliás, tem preço fixo das revisões até 150 mil km, o que facilita na previsão dos custos mensais e o prazo de garantia é de quatro anos.

O sucesso do carro é tão grande que das 2.000 unidades previstas para este ano no País, 1.300 já foram vendidas e 300 já entregues, e este ano não haverá incremento na produção, uma vez que em outros mercados o sucesso se repetiu. A versão R-Design, topo de linha, tem entrega prevista para ou

Tela multimídia vertical

