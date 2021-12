Volvo V60 parte dos R$ 130.900 no Brasil

Nada como um carro com bom motor e toques de luxo e conforto. Estas são algumas das qualidades da nova perua V60, modelo derivado do sedã S60 e do XC60, da marca sueca Volvo. A perua V60 é a primeira station wagon da Volvo a ser vendida no Brasil. Chega em três versões de acabamento e dois tipos de motores. A Volvo aposta muito no seu motor 2.0 turbo, de quatro cilindros em linha com injeção direta, que gera 240 cavalos de potência máxima. Esta configuração é ofertada nas versões T5 R-Design Confort e a intermediária T5 R-Design Dynamic, ambas com transmissão automatizado, com dupla embreagem Powershift de seis velocidades.

Mas, a perua V60 fica mais interessante equipada com o motor 3.0 turbo, de seis cilindros em linha, com 304 cavalos de potência máxima, e transmissão Geartronic automática de seis velocidades, de opção de trocas no modo sequencial. Sua versão topo da gama T6 R-Design AWD vem com o exclusivo sistema de tração integral nas quatro rodas.

Em se tratando de um Volvo há uma bom pacote de equipamentos de segurança para deixar qualquer pessoa satisfeita. Porém, há também contra-tempos que devem ser superados entre os rivais diretos vendidos no Brasil. O V60 tem como "calcanhar de Aquiles" o pequeno espaço no porta-malas para um carro deste porte. São apenas 430 litros contra os 480 litros do Audi A4 Avant, 513 litros do Volkswagen Passat Variant (513L) e 475 litros do outro alemão Mercedes Benz Classe C Touring. Na briga para ser um carro família e bem espaçoso para todos, os alemães dão um banho.

Para diminuir esta distância, a Volvo dá itens de segurança. O principal deles é o sistema.City Safety, que proporciona segurança "extra" em caso de distração do motorista, evitando possíveis colisões. Outro é o Pedestrian Detector, que indica a presença de pedestres na frente do veículo, freando o carro automaticamente para minimizar os riscos de um atropelamento. Nesta versão o V60 também traz o sistema de assistente de faixa, que alerta o motorista para mudanças de faixa involuntárias, e o leitor de placas de sinalização, que indica ao condutor se ele está acima do limite de velocidade da via.

Versões e preços:

Volvo T5 R-Design Comfort 2.0 turbo - R$ 130.900 - Já vem equipado com ar- condicionado digital, sistema de áudio com entrada para iPod, bancos e volante esportivos com revestimento em couro, freios ABS, mas sem a adição dos mimos que os clientes "Premium" estão acostumados em encontrar nos carros nesta faixa de preço, que são: GPS, piloto automático e teto solar.

Volvo T5 R-Design Dynamic 2.0 turbo - R$ 149.900 - É um carro com um pacote mais incrementado e inclui sensor de luminosidade (em condições de luminosidade, sistema de faróis com acendimento automático, faróis do tipo xênon, banco do motorista com ajustes elétricos, teto solar, entre outros.

Volvo T6 R-Design AWD 3.0 turbo - R$ 199.900 - É a mais cara e a com mais equipamentos também. Vem com tração integral nas quatro rodas, piloto automático, tela de 7", DVD e sistema de navegador GPS, bancos elétricos com memória para o motorista e passageiro, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros com câmera de ré, assim como equipamentos que visam proporcionar maior segurança: freios ABS, controle anticapotamento (RSC), tração de tração e de estabilidade (DSTC), bem como o City Safety, que proporciona segurança "extra" em caso de distração do motorista, evitando possíveis colisões.

