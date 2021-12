Volvo V60 chega em agosto ao Brasil

Se o mercado brasileiro praticamente abandonou o segmento das station wagons (hoje só a Palio Weekend é vendida sem alarde pela Fiat), a Volvo aposta na luxuosa V60, que chega ao país em agosto mas já é oferecida em regime de pré-venda, tal qual feito com o XC60 e o XC40.

.

A identidade visual segue o padrão atual da marca com um conjunto elegante, segundo imagens divulgadas pela marca. Na traseira, o formato das lanternas já visto nos utilitários familiares combina com o conjunto volumoso na perua. O tablet vertical dos irmãos maiores também faz parte da V60 além dos sistemas City Safety e sistema Sensus de conectividade com Volvo On Call. A única versão à venda por aqui terá o conhecido motor T5 "Drive-E", um 2.0 turbo com injeção direta a gasolina de 258cv e 35,7kgfm disponíveis entre 1.500 e 4.800rpm.

.

Na Europa, além da versão diesel que deve ter a fabricação encerrada em breve, a V60 tem o evoluído motor T6 Twin Engine, que combina motor elétrico e a combustão, que desenvolve 345cv de potência total

.

A perua V60 já está disponível em regime de pré-venda com entrega a partir de agosto por R$ 199,6 mil (versão única). Desde 2010 na mesma geração, 400 mil unidades já foram vendidas em todo o mundo.

