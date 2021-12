Volvo V40 é o carro mais seguro do mundo

A Volvo lançou nesta quarta-feira, em Vitória (Espírito Santo), o novo V40, hatch premium já disponível para desbancar os alemães A3, Série 1 e Classe A no Brasil. O modelo tem valor inicial a partir de R$ 115.950 e traz inéditos equipamentos, como o airbag para pedestre. Será vendido em versão única com motor 2.0 turbo, de 180 cavalos, transmissão automática Geatronic de seis velocidades, sistema Start/Stop, além de itens opcionais que transformam o V40 no carro mais seguro do mundo.

A fabricante sueca pretende comercializar pelo menos 700 unidades até o fim de 2013. No mercado brasileiro, o V40 terá a versão Dynamic, com a opção de três pacotes (Sport, Safety e High Tech). De série, o hatch V40 já dispõe de ar-condicionado digital, direção elétrica com três níveis de regulagem, painel de instrumentos digital (Eco, Elegance e Perfomance), sistema City safety e aúdio com oito alto-falantes e conexão bluetooth. Traz ainda bancos e volante revestidos em couro, sensores de estacionamento traseiro, de chuva e crepuscular, além de sete airbags (frontais, laterais, de cortina e de joelho), freios ABS, controle dinâmico de estabilidade, de tração e avançado de estabilidade, piloto automático, sistema keyless start e rodas de liga leve de 17 polegadas. O aro 18 entra na vasta lista de opcionais.

Por sinal, o item mais interessante no Volvo V40 é o airbag para pedestre, que está justamente no pacote de segurança de opcionais. Neste pacote, o hatch incorpora ainda os sistemas Blis, que detecta objetos em pontos cegos do veículos, piloto automático adaptativo, de alertas ao condutor, de detecção de pedestres, de leitura de placas de sinalização no painel de instrumentos e de tráfego na lateral.

Leia avaliação completa na edição do Classiautos do dia 12 de junho

