Volvo V40 aventureiro custa R$ 141.500 no Brasil

A Volvo ainda não é boa de vendas no Brasil. Usando a estratégia de lançar carros com tecnologia embarcada e extremamente seguros, a fabricante sueca lançou, esta semana, a versão aventureira e "rural" do hatch urbano V40, chamado de V40 Cross Country. A versão CC do hatch tem suspensão elevada em 40 mm (nada mais do que 4 cm), luzes diurnas de LED, rodas de liga leve de 18 polegadas, molduras e espelhos estilizados e 14 opções de cores para o exterior e 8 configurações para o revestimento dos bancos de couro. Com tudo isso, o novo V40 Cross Country salta para R$ 141.500 - é R$ 18.550 a mais do que o V40 T4 Dynamic, o de entrada.

O novo V40 CC vem ainda com o moderno motor 2.0 turbo, de 5 cilindros em linha, que ganhou 30 cv a mais de potência, atingindo 210 hp a 6.000 rpm e 30,6 kgf.m de torque, disponível entre 2.700 rpm e 5.000 rpm. Entre os destaques, a nova versão do V4 vem com tração integral AWD de série, com o sistema Instant Traction que garante a melhor tração possível em qualquer situação. Com o auxílio de um sistema de embreagem controlada eletronicamente, o sistema AWD distribui de forma automática a tração entre as rodas dianteiras e traseiras. A função Instant Traction transfere a força das rodas dianteiras para as traseiras no momento que percebe que há alguma perda de tração em superfícies escorregadias.

O Volvo V40 Cross Country traz um pacote cheio de equipamentos e de tecnologia embarcada. Inclui ar-condicionado digital, direção elétrica com três níveis de regulagem, faróis xênon adaptativos, painel de instrumentos digital personalizável, sistema de áudio de alta performance com oito alto-falantes e teto panorâmico. Traz ainda bancos e volante revestidos em couro (com regulagem elétrica e memória para o motorista), piloto automático, sistema Keyless Start e sete airbags (inclusive o inovador de pedestres).

O pacote de segurança do V40 CC é completo e inclui também freios ABS, sistema de proteção contra impactos laterais (SIPS), controle dinâmico de estabilidade e tração (DSTC), controle avançado de estabilidade (ASC) e controle de frenagem em descidas e o aviso de mudança involuntária de faixa. Se for para incluir, os pacotes High Tech (R$ 10 mil) e Safety (R$ 15 mil), além do Connected Touch, o hatch terá preço beirando os R$ 190 mil.

