Volvo transforma toda sua linha de caminhões no Brasil

De cara nova, a Volvo anunciou sua maior atualização para a linha de caminhões em sua história no Brasil. A montadora introduziu várias novidades, principalmente a linha FH.

O modelo chegou com novo design e com uma cabine um pouco maior (um metro cúbico), garantindo mais conforto e segurança para aqueles que passam horas na estrada dentro dela. Além disso, a marca acompanha os avanços da tecnologia, o modelo sai de fábrica pronto para receber o I-See, que reconhece estradas por onde já passou, facilitando a troca de marchas, melhor desempenho e menor consumo de combustível.

O FMX, ideal para o transporte pesado e em condições severas, também recebeu mudanças significativas. A principal delas fica por conta do motor de 540 cavalos de potência, e configuração de tração integral 4x4 ou 6x6. O FMX possui também nova opção de eixo para 150 toneladas de PBTC (Peso Bruto Total Combinado).

O FM também trouxe varias mudanças. O interior está renovado e pode sair da linha de produção com propulsor de 380 cavalos de potência ou 370 cavalos de potência, com configurações variando entre 4x2, 6x2 e 8x2. O eixo traseiro também é novidade com sua capacidade elevada para 65 toneladas de PBTC.

Além das inúmeras novidades, a Volvo equipou os novos FH e FM para receber o aplicativo My Truck que permite tanto ao motorista como ao transportador o acesso remoto a muitas informações do veículo como: nível do combustível, do Arla32, do óleo do motor, do líquido de arrefecimento do motor, da água do para-brisa, além do status do funcionamento das lanternas e faróis.

adblock ativo