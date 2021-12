Volvo S60 mostra ser páreo para rivais

Na mais recente lista divulgada pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o Volvo S60 nem aparece no rol dos doze modelos de sedãs grandes com mais unidades emplacadas nos quatro primeiros meses de 2015. Ele pode até não ser tão badalado quanto rivais como o Audi A4, BMW Série 3 e Mercedes-Benz Classe C, mas os atributos do sedã da marca sueca (que é controlada pela montadora Geely, da China) revelam uma certa, digamos, injustiça do mercado brasileiro.

Desde a sua versão de entrada, a T5 Kinetic (testada por Classiautos), o S60 reúne desempenho, conforto, segurança e um generoso pacote tecnológico. O destaque é o aplicativo para smartphones Volvo on Call, no qual o proprietário consegue acessar informações, como consumo de combustível, revisões agendadas e até mesmo programar a trava das portas para que só abram após o dono do veículo introduzir o código por meio do celular. Desta forma, as portas não destrancam nem mesmo com o cheveirinho do alarme.

O design do S60 mistura bem uma pose classuda com esportividade. Sob o capô, ele traz o motor 2.0 Drive-E, com turbo de quatro cilindros. O propulsor oferece potência de 245 cavalos e torque de 350 Nm. A transmissão é automática, por meio do inédito câmbio Geartronic, de oito velocidades. A troca de marchas é sempre suave, mesmo nos momentos de arrancadas e retomadas. A novidade no sistema de ar-condicionado dual zone é que há saídas de ar nas colunas B. O veículo conta ainda com o sistema start/stop, botão de partida e sistema que desliga o motor.

O conforto vale para todos a bordo. Os bancos são de couro, assim como o revestimento do volante multifuncional. A direção é elétrica, com três ajustes de esforço, permitindo ao motorista muita facilidade nas manobras mais apertadas. O veículo vem com sensor de estacionamento traseiro. Na versão top (T6 R-Design), há também sensores dianteiros. Os faróis têm acendimento automático e os espelhos retrovisores elétricos vêm com desembaçador e sistema de memória.

Nesta versão de entrada, apenas o banco do motorista tem ajustes elétricos. A regulagem se estende ao assento do carona nas duas outras versões, a intermediária T5 Momentum e a top T6 R-Design. Pesa contra a versão T5 Kinetic não vir equipada com sistema GPS. Para incluir tal item (que ainda traz a câmera de ré), o proprietário terá que desembolsar R$ 5.129. As três versões do S60 podem ser encontradas em Salvador exclusivamente na concessionária Rota Premium, situada na avenida Juracy Magalhães, próximo à entrada do Horto Florestal. Os preços são os seguintes: R$ 136.950 (T5 Kinetic), R$ 147.950 (T5 Momentum) e R$ 201.950 (T6 R-Design).

