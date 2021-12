Volvo S60 chega para tirar o sono dos concorrentes

A terceira geração do Volvo S60 chega às concessionárias em setembro para desafiar os concorrentes no disputado segmento de sedãs premium. Mas a GNC Suécia, de Salvador (BA), antecipou-se e tem pronta entrega das versões T4 Momentum (disponível para test-drive) e T5 Inscription.

A ampla oferta de motorizações do Volvo S60 reforça a estratégia de eletrificação da marca. São quatro versões disponíveis no Brasil: T4 Momentum (potência do motor: 190 hp), com preço de R$ 195.950; T5 Inscription (254 hp), por R$ 229.950; e as híbridas plug-in T8 R-Design, por R$ 269.950, e Polestar, cujo preço ainda não foi divulgado.

T8 Polestar e R-Design: híbridas com motor a gasolina 2.0 turbo de 320 hp com motor elétrico de 87 hp

No caso das versões híbridas plug-in, o modelo combina o motor Drive-E Turbo Supercharger de 2 litros e 4 cilindros, que produz 320 hp, com um motor elétrico de 87 hp, alimentado por uma bateria de íons de lítio de alta capacidade (11,6 KWh). Juntos, geram 407 hp de potência máxima e torque de 640 Nm, desempenho que faz o veículo atingir de 0 a 100 km/h em apenas 4,4 segundos.

O presidente da Volvo Car Brasil e Head América Latina, Luís Rezende, demonstra total confiança ao falar da competitividade do produto e das metas de crescimento. "Somos a terceira marca líder no ranking de vendas de SUVs na América Latina, e com a chegada do Volvo S60 a meta é ocupar a terceira posição no ranking geral", afirma.

Custo-benefício

"Estamos prontos e agora temos um produto para brigar com os alemães", afirma Rezende, referindo-se aos concorrentes Audi A4, BMW Série 3 e Mercedes-Benz Classe C. Ele ressalta que o S60 é mais potente, mais rápido e está na mesma faixa de preço, além de ter maiores dimensões, comparado à concorrência.

Painel de instrumentos digital e ergonômico

O novo Volvo S60 foi apresentado na semana passada à imprensa brasileira e mexicana na cidade de Santiago (Chile). Fabricado em Charleston (Carolina do Sul), nos Estados Unidos, passou por uma completa renovação. Agora é produzido sobre a moderna plataforma modular SPA (Scalable Product Architecture), a mesma dos modelos das séries 90 (XC90 e S90) e 60 (XC60 e V60).

A versatilidade da plataforma SPA destaca o design esportivo do sedã, que está mais longo (+12,6 cm), mais baixo (-5,3 cm) e com distância entre os eixos maior (+9,6 cm), comparado ao seu antecessor, garantindo proporções inéditas e mais conforto aos passageiros.

Pontos de recarga

A Volvo está disposta a investir pesado em eletrificação. Atualmente, a marca tem 22% do portfólio eletrificado, número que deve dobrar no ano que vem. "Hoje temos 130 pontos de recarga, mas em setembro serão 250 pontos", afirma o head América Latina, Luís Rezende. Para ele, caberá à indústria o investimento na instalação dos pontos de recarga dos veículos elétricos.

Rodas de alumínio 19” na versão S60 T8 Polestar

Segurança

O novo S60 é o único sedã premium a oferecer de série controle de cruzeiro adaptativo (ACC) e assistente de direção em todas as versões. O Pilot Assist é um piloto automático adaptável com sistema de condução semiautônoma, capaz de controlar a velocidade do veículo e fazer curvas a até 130 km/h.

Referência, quando o assunto é segurança, a Volvo equipou o novo S60 com o City Safety, sistema de frenagem automática que conta com assistente de direção. O modelo tem como item de série um sistema de alerta de mudança de faixa; de proteção em saída de estrada; contra impactos laterais e lesões na coluna cervical; alerta de colisão frontal; e sistema de monitoramento de pressão dos pneus.

