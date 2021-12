Volvo reforça sedã de luxo S60

A Volvo solta mais uma versão do S60 no Brasil. Agora, as revendas da marca começam a comercializar o S60 T5 Comfort. O sedã de luxo tem preço a partir de R$ 125.900 e vem com o consagrado motor 2.0 turbo, de 240 hp. O S60 T5 Comfort vem equipado com o City Safety, que reduz a possibilidade de impactos em velocidades inferiores a 30 km/h.

Entre os itens ofertados no sedã, estão o controle de estabilidade, seis airbags, freios ABS e os sistemas WHIPS (que protege a coluna do condutor no caso de impactos traseiros), RSC (que atua em conjunto com o controle de estabilidade, reduzindo o risco de capotamento) e o SIPS, que protege os ocupantes em impactos laterais.

Vem ainda com sistema de áudio de alta performance de oito alto-falantes, com conexão via Bluetooth para celulares e reprodutores de áudio via audiostreaming, entradas auxiliares para iPod e dispositivos USB. Mas há alguns componentes que o diferenciam dos outros sedãs. Tem bancos de couro e rodas de 17 polegadas modelo Balder. Seu motor turbo 2.0, de 240 hp, é auxiliado pela transmissão automática Powershift de seis velocidades. Acelera de 0 a 100 km/h em apenas 7,5 segundos.

adblock ativo