Volvo lança nova geração do XC60

A Volvo apresenta hoje, em São Paulo, a segunda geração do XC60, o SUV que impulsionou as vendas da marca escandinava no Brasil. Em oito anos foram 20 mil unidades vendidas, período em que a rede de concessionários saltou de 11 para 30. Os preços partem de R$ 235.950 para a versão de entrada, a Momentum, em regime de pré venda, que no próximo mês passará a R$ 239.950.

Os pontos fortes, além da tecnologia embarcada, são o design, qualificado como "elegante e inteligente" e também a segurança, uma tradição da Volvo, pioneira em itens como o City Safety, a frenagem automática para pedestres.

A motorização é a conhecida T5, com quatro cilindros turbo 2.0 de 254cv (torque 350N.m - 1.500 a 4800rpm), com "pequenos ajustes" em relação à versão antiga, cambio Geartronic de oito velocidades. No ano que vem chegam as versões híbridas e também a diesel.

Três versões

O XC60 é vendido em 3 versões com 14 cores, é um destaque para a Fusion Red, um vermelho claro inspirado na moda e quatro opções de interiores (marrom, caramelo, mármore e Preto. A versão Momentum (em pré venda por R$ 235.950) traz teto solar e rodas de 18 polegadas, a Inscription (por R$ 256.950) que traz grade vertical com acabamento cromado, rodas de 20 polegadas e interior em madeira escandinava envelhecida naturalmente e a R-Design (R$ 266.950) que tem grade alveolar, rodas 21 polegadas e acabamento interno com detalhes em malha de alumínio e bancos de couro com nobuck.

Todas as versões tem tração integral com controle que permite manter ate 50% da potência no eixo traseiro. O design mudou pouco mas mostrou amadurecimento do XC60 após pouco mais de 1 milhão de unidades vendidas no mundo. O estilo escandinavo foi responsável por poucas mudanças, mais visíveis na dianteira com o farol ligado à grade com logotipo ampliado e inspirado nos modelos dos anos 1960, enquanto as laterais ganharam mais vincos e a traseira com lanternas maiores. O interior mudou e ficou bem parecido com o XC90.

Flexível e modular, a plataforma SPA, lançada em 2015 já é usada no XC90, é que oferece a base para novo XC60.

A Tarde Autos acompanha este lançamento e mostrará, em breve, as primeiras impressões sobre o SUV.

adblock ativo