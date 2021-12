Volvo investe na linha esportiva dos seus carros

A Volvo lançou a nova linha R-Design dos seus veículos no Brasil. Assim, deu um upgrade nos modelos S60, V60 e XC60, além do V40, com mudanças no chassi, interior e na aparência dos veículos. Classiautos conferiu as novidades em um test-drive entre São Paulo e o autódromo da Fazenda Capuava, em Indaiatuba, onde teve a oportunidade de pisar fundo no acelerador.

O sedã S60 e a perua V60 R-Design serão oferecidos com a opção dos motores 2.0, de 240 cavalos, e 3.0 de 304 cavalos de potência.

Já o SUV XC60 tem três versões: Dynamic (2.0 de 240 cv), Top (3.0 de 304 cv e tração integral) e R-Design (as duas opções de motorização). As rodas também variam de acordo com a versão. São 18 polegadas no S60 e no V60 com motor 2.0 e 19 polegadas nos modelos com motor 3.0.

No XC60, as rodas Cratus são de 20" na versão de 240 cv e adota o modelo Ixion na versão com motor de 304 cv. O conjunto de rodas e outros componentes da suspensão da linha R-Design, que reduzem a altura do solo em 15 mm, fazem o carro "ancorar" no chão mesmo nas curvas em alta velocidade.

Desempenho

Nas versões T5 R-Design 2.0, os carros trazem motor de 4 cilindros em linha, com turbo e injeção direta, e câmbio automatizado de seis velocidades, com opção de troca manual. Os modelos T6 AWD com motor 3.0 turbo têm seis cilindros em linha, injeção direta e 304 cv, transmissão automática de seis velocidades, com trocas sequenciais e tração integral. Equipados com paddle shift (atrás do volante) para troca de marchas, os modelos T6 3.0 turbo passam a ter melhor arrancada com a transmissão no modo sport.

A linha de modelos hatch, sedã e utilitário esportivo está com novos equipamentos e visual mais esportivo (Foto: Divulgação)

O S60 T6 vai de 0 a 100 km/h em 5,9 segundos, desempenho acima dos 6,1 segundos na versão anterior. O V60 alcança a marca em 6 segundos (contra 6,2 de antes) e o XC60 gasta 6,9 segundos, contra os 7,3 segundos de antes. O dispositivo Sensus Connected Touch (de série no modelos T6) tem internet, acesso a redes sociais, informações sobre o trânsito em tempo real, mais detector de pedestres e ciclistas, entre outras funções.

A Volvo oferece o XC60 2.0 com os seguintes valores: T5 Dynamic (R$ 159.950), T5 R-Design (R$ 189.950), T6 (R$ 224.950) e R-Design por R$ 249.950. Já o S60 é ofertado nas versões T5 R-Design (R$ 154.950) e T6 R-Design (R$ 205.950). O V60 T5 R-Design sai por R$ 159.950 e o V60 T6 R-Design custa R$ 209.950. O hatch V40 T4 Dynamic tem valor sugerido de R$ 122.950 e a versão T5 R-Design é vendida por R$ 138.950.

O jornalista viajou a convite da Volvo do Brasil

