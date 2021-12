Volvo entrega FH 540 ao Caminhoneiro do Ano

O catarinense Fábio Luiz Schimitz, de 40 anos, recebeu o caminhão-prêmio FH 540 por vencer o concurso "Caminhoneiro do Ano", realizado no ano passado pela Volvo do Brasil. A entrega foi feita na Caravana Siga Bem, patrocinada pela montadora. Fábio superou outros 23 finalistas do concurso, que teve a participação de mais de 17 mil motoristas de todo país. "Todos participam do concurso com o mesmo objetivo, e desta vez eu ganhei. Parece que estou sonhando, ainda não consigo acreditar", comemora. Esta foi a terceira vez que ele participou do concurso.

O vencedor do Novo Volvo FH 540 iniciou sua carreira na estrada por influ^`encia do seu pai, e que começou a dirigir caminhão quando serviu o Exército. Atualmente, ele trabalha numa transportadora de texteis na região do Vale do Itajaí, em Santa catarina. O segundo lugar ficou com o também catarinense Ruy Hermes Gobbi, residente da cidade de São José, que ganhou um Renault Clio. O terceiro colocado foi o mineiro Gustavo Costa Santana, de Belo Horizonte, que levou uma moto Honda.



A entrega do Volvo Fh 540 foi feita na Casa do Cliente da Volvo, em Curitiba. O novo FH foi lançando pela Volvo em outubro de 2014 e leva o transporte de cargas para a era do transporte digital. Fabricado com o que há de mais avançado em tecnologia para transporte de carga, o caminhão da marca sueca oferece uma série de novidades, como design moderno, cabine maior e mais conforto e segurança.

