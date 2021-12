Volvo apresenta XC40 de olho no Q3, GLA e X1

Audaciosa, a Volvo apresentou em Itajaí/SC nesta terça, 10, o novo XC40, oferecido em pré-venda desde 2017, e que é o SUV mais compacto da montadora sueca que deve emplacar 2 mil unidades até o final do ano.

A audácia tem sua razão: o XC40 é maior que seus concorrentes com 4,42 metros de comprimento, 1,86 m de largura, 1,65 m de altura e 2,70 de entre-eixos. Além disso, tem o motor mais forte e mais eficiente diante dos competidores e também o melhor pacote de itens de série.

O pacote de segurança sempre completo aliado ao planejamento já concluído de treinamento dos concessionários e revisão de todo o plano de assistência e garantia, coloca o Volvo XC40 como um dos SUVs mais interessantes do segmento premium.

A oferta para o mercado brasileiro inclui dois motores quatro cilindros com tração integral permanente: T4 de 190cv e T5 de 252cv, ambos com câmbio Geartronic automático de oito velocidades. Há cinco modos de condução: Comfort, Dynamic, Eco, Off Road e Individual, que combinam a suspensão e tração para o melhor acerto do veículo. São três versões: R$ 169,9 mil para a T4 que chega em julho passando pela Momentum T5 de R$ 194,9 mil e a R-Design T5 de R$ 214,9 mil, com pacote de condução semi-autônoma. Para as duas versões inferiores, o mesmo pacote está disponível por R$ 5 mil. Para PCD, há versões a partir de R$ 145,9 mil.

Tivemos um primeiro contato com o carro nas estradas catarinenses onde se destaca a força e o silêncio do motor T5, que se faz perceber somente acima dos 2.500 giros, a suspensão muito precisa e a atuação do controle integral de tração especialmente nas subidas íngremes onde a dianteira do carro aponta para fora da pista. No trecho testado, o rendimento combinado chegou a 10,5km/litro, bom para um motor com tanta força.

Diferenciais

Faróis em Full LED de série, Nivelamento e direcionamento automático dos faróis e sistema anti ofuscamento são só alguns dos itens de série do XC40.

Visualmente, é menor que o XC60 e XC90 com a mesma dianteira marcada pelo farol com a identidade da marca, as lanternas traseiras com o desenho já conhecido, tampa do porta malas “limpa” e o recorte em 45 graus na coluna C.

Mais em conta mas não exatamente uma “pechincha”, o XC40 é fiel a qualidade dos demais modelos da gama, com materiais agradáveis ao toque com destaque para o conforto acústico.

No espaço interno, painéis de porta amplos devido à ausência dos alto-falantes posicionam objetos grandes, e se destaca a formação em carpete feito com fibra de garrafa PET reciclada.

O Porta-malas com abertura e fechamento elétrico acionado por gesto ou botão, assoalho plano e ganchos para sacolas, facilitam o transporte.

Conexão permanente

A Volvo reporta que desde 2012, quando lançou o Volvo On Call, sistema de telemetria e rastreamento de 26.560 veículos da marca, todos os carros eventualmente roubados foram recuperados. O sistema permite rastrear o automóvel, acionar a assistência 24 horas e, por meio de aplicativo, imobiliza-lo e dar partida de forma remota bem como travar as portas e disparar o aviso necessário para as autoridades. O serviço é gratuito pelos primeiros dois anos e é renováveis além desse prazo.

Versões sempre completas

O pacote do XC40 é completo desde a versão de entrada. O pacote de segurança ativa inclui o City Safety de segunda geração, frenagem automática de emergência (LKA), airbags laterais e frontais além dos de cortina, aviso e manutenção do carro na faixa.

Além disso, o XC40 também traz assistência de descidas íngremes (HSA), partida em rampa (HDC), painel de instrumentos TFT 12,3” e multimídia de 9” com áudio de 80watts. Além da garantia de dois anos, a garantia estendida anual que inclui o Volvo On Call e assistência, custa R$ 2,9 mil adicionais por ano.

Pronto para ser elétrico

Com a proposta de modernidade aliada a confiança, um dos pilares da Sueca Volvo, o XC60 é construído sobre a plataforma CMA, “preparada desde o princípio para a eletrificação (...) com espaço para posicionar as baterias” adiantou o Diretor Comercial João Henrique Garbin de Oliveira. Questionamos no momento oportuno quando chegam as versões elétricas mas os executivos que se limitaram a dizer que será “em breve”.

Concorrentes

A Volvo considera outros modelos de proposta premium como o Audi Q3, Mercedes Benz GLA e o BMW X1, sendo o mais alto, mais largo e com maior altura em relação ao solo que seus competidores. Ainda assim ele mira outros modelos faixa de preço como o Peugeot 5008, Volkswagen Tiguan R-Line e o Honda CR-V, sendo maior que todos os concorrentes com 4,42 metros de comprimento, 1,86 m de largura, 1,65 m de altura e 2,70 de entre-eixos.

