Volvo apresenta ônibus elétrico comercial em feira

O serviço de transporte público é exemplar nos países da Europa. E sempre há novidades para melhorar o bem-estar dos usuários. A Volvo Buses anunciou o novo ônibus elétrico na configuração 12 metros, para produção em série, durante a Bus World, na Bélgica. A ideia é incluir o ônibus no seu portfólio de produtos. O novo Volvo 7900 Electric tem operação silenciosa e livre de emissões, sendo cerca de 80% mais eficiente em energia do que a versão diesel correspondente. As vendas do novo veículo iniciam em 2016.

Em junho deste ano, a fabricante sueca apresentou o ônibus elétrico-conceito e ele está em operação em Gotemburgo. Esta é a segunda etapa do projeto de ônibus eletrificados, oferecendo-o em configuração comercial, pronto para o mercado.

O Volvo 7900 Electric opera silenciosamente e sem emissões. Possui baterias de íon de Lítio carregadas tanto com a energia gerada pelo veículo ao frear, como pela rede de energia elétrica no ponto final de cada linha. O carregamento usando a rede elétrica leva entre três e seis minutos. Cada minuto de carga permite de 5-10 minutos de deslocamento. Segundo comunicado da Volvo, "o ônibus foi projetado para rotas de entre 10-20 km. A oportunidade de recarregar no ponto final cria uma infraestrutura de ônibus elétrico cujo tamanho e peso deixam de ser afetados pelo tamanho da bateria". Entre as características, o ônibus de 12 metros tem dois eixos e carroceria de alumínio, três portas, piso baixo e um interior claro e arejado.

