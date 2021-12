Volvo apresenta carro com air bag para pedestres

O primeiro carro do mundo com air bag para pedestres estará presente no 27º Salão do Automóvel de São Paulo. Ele é o Volvo V40, principal lançamento da marca para o ano que vem.

O veículo, que competirá no segmento de hatchbacks premium, possui um sistema composto por uma bolsa inflável. Ela fica na linha do para-brisa, e é ativada quando os sensores, instalados na dianteira do automóvel, detectam colisão com o corpo humano. A bolsa protege o pedestre, diminuindo os ferimentos no impacto.

O dispositivo é ativado quando o carro está entre 20km/h e 50 km/h. É nesta faixa de velocidade que 75% dos acidentes com pedestres acontecem.

27º Salão Internacional do Automóvel de São Paulo

24 de Outubro à 04 de Novembro de 2012

Pavilhão de Exposições do Anhembi

Av. Olavo Fontoura, 1.209 - Santana - São Paulo/SP

Adulto - Inteira - de R$ 40,00 a R$ 70,00

Crianças/ Estudantes - Meia Entrada - de R$ 20,00 a R$ 35,00

Redes Sociais (Mediante código promocional - Limitado) - de R$ 32,00 a R$ 56,00

Grupos / Caravanas (mínimo 30) - de R$ 40,00 a R$ 56,00

Para mais informações, consulte o site do evento

adblock ativo