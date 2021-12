Volvo aposta no suv XC60 a diesel

A marca de carros que antes era controlada pela Ford foi comprada pelo grupo chinês Geely em 2010 e, desde então, o objetivo principal da Volvo é quer ganhar o Brasil trazendo a identidade dos carros suecos para o mercado nacional.

Assim, a Volvo lança a linha 2017 do utilitário esportivo XC60 D5, o modelo mais vendido da marca no País, com 60% das vendas. A grande novidade é representada através das siglas nas traseiras dos carros: D e AWD que indicam o novo motor abastecido com diesel.

Por R$ 224.950 até o fim de setembro - depois o valor volta ao preço normal de tabela, R$ 241.950 -, a versão Momentum traz o valente motor 2.4 turbodiesel de cinco cilindros e com potência de 220 cavalos a 4.000 rpm e torque de 44,8 kgfm na faixa de 1.500 rpm a 3.000 rpm. O câmbio é automático de seis marchas, com função S e aletas atrás do volante para agilizar as trocas.

Para aderir ao motor diesel, a tração integral é capaz de identificar a perda de aderência em uma das rodas, transferindo o torque para as demais. Durante o test drive de 400 quilômetros, o conjunto mecânico mostrou que trabalha bem com um suspensão ajustada, bom desempenho em curvas e uma dirigibilidade extremamente confortável.

O propulsor a diesel do XC60 apresentou bons números no quesito consumo, registrando 9,5 km/l (cidade) e 12,4 km/l (estrada). Segundo a engenharia da Volvo, com o tanque de 70 litros a autonomia chega a 868 quilômetros.

Há também a opção da versão básica intitulada Kinetic, equipada com o mesmo propulsor e vendido pelo valor promocional de R$ 199.950 até final de setembro, mas fica devendo teto solar elétrico e câmera traseira de estacionamento. Depois da promoção, a variante passa a custar R$ 215.950.

O carrão de luxo mostra requinte nos detalhes e muita tecnologia embarcada. O XC60 D5 é equipado com banco do motorista com ajustes elétricos, ar-condicionado digital de duas zonas, função start/stop (que desliga o motor quando o veículo para), faróis de xênon com acendimento automático e controle direcional ativo, luzes sinalizadoras dianteiras de LED, piloto automático, freio de estacionamento elétrico, rodas de alumínio de 18" e sistema de entretenimento com tela de sete polegadas e DVD player com oito alto-falantes.

Na segurança, o SUV premium traz o sistema Volvo On Call: Serviço de segurança, proteção e conveniência com assistência 24h e auxílio de emergência e localização em casos de roubo ou furto. O sistema pode ser acessado também através do aplicativo que exibe informações do carro e permite ativar algumas funções (como ligar o motor e abrir portas) no smartphone.

O pacote City Safety da Volvo complementa a segurança com a frenagem automática a até 50 km/h quando não há reação do motorista em caso de possível colisão. João Oliveira, diretor comercial da Volvo no Brasil, acredita no sucesso da nova motorização. "O motorista do diesel primeiro olha o motor, a explosão e depois olha a marca. Queremos atender a este público", conclui o diretor da Volvo.

*A repórter viajou a convite da Volvo

adblock ativo