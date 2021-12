Volkswagen Virtus chega partindo de R$ 60 mil

A Volkswagen abriu a temporada de lançamentos de 2018 com aquele que promete ser um dos atores principais de um segmento que será também um dos protagonistas do ano. Virtus será um dos nomes que "bombarão" em 2018.

Partindo de R$ 59.990 na versão 1.6 MSI, R$ 73.490 na Comfortline 1.0 TSI e R$ 79.990 na Highline 1.0 TSI, o Virtus pretende encarar todo mundo dos médios para baixo: Honda City, Chevrolet Cobalt, Chevrolet Prisma, Hyundai HB20S, Ford New Fiesta Sedan e Nissan Versa serão seus principais - além, claro, do Fiat Cronos, que será apresentado no início de fevereiro.

Para isso, tem um pacote de equipamentos mais atraente do que o da concorrência.

A configuração básica tem de série alarme, ar-condicionado, computador de bordo, fixação Isofix, rádio com entrada USB, travas e vidros elétricos e quatro airbags (frontais e laterais). Opcionalmente, há central multimídia, volante multifuncional, computador de bordo, controles de tração e estabilidade, rodas de liga leve de 15 polegadas e sensor de estacionamento traseiro.

Na intermediária, são os mesmos itens da 1.6 MSI, mais controles de tração e estabilidade, sensor de estacionamento traseiro, assistente de partida em rampas, volante com ajustes de altura e profundidade, retrovisores elétricos, central multimídia, rodas de 15 polegadas e volante multifuncional, enquanto itens como partida por botão, controle de velocidade de cruzeiro, sensor de estacionamento dianteiro, retrovisor interno antiofuscante, rodas de 16 polegadas, sensores de luz e chuva, aletas para trocas de marcha no volante, indicador de pressão dos pneus, porta-malas com ajuste de espaço, ar-condicionado digital, câmera de ré, detector de fadiga, frenagem pós-colisão e porta-luvas refrigerado são itens opcionais, divididos nos pacotes Tech 1 e Tech 2.

A topo de linha Highline repete os itens anteriores, e adiciona bancos de couro, banco do passageiro dianteiro rebatível e rodas de 17 polegadas.

Mas é no pacote High que o Virtus reafirma que os rivais estão no passado, com o quadro de instrumentos todo digital. Nessa embalagem são entregues também sensor de estacionamento dianteiro, indicador de pressão dos pneus, porta-malas com ajuste de espaço, câmera de ré, detector de fadiga, frenagem pós-colisão, retrovisor interno antiofuscante, porta-luvas refrigerado e sensores de luz e chuva.

Quanto às dimensões, são 4,48 metros de comprimento, 2,65 m de entre-eixos e porta-malas de 521 litros, medidas superiores às dos rivais.

A TARDE Autos testou a versão Highline 1.0 TSI, e confirmou a eficiência desse motor, já utilizado no Polo: o torque de 20 kgfm e a potência de 128 cv entregam bom desempenho em todas as situações, mas sobretudo nas retomadas - graças também ao competente câmbio automático de seis marchas.

O painel digital é um viagem para o futuro, com grafias, disposição das informações e luminosidade irretocáveis.

Painel digital tem grafias, disposição das informações e luminosidade irretocáveis

O espaço no banco traseiro é mais do que se espera de um sedã desse porte, esbarrando no conforto de modelos médios (seu entre-eixos é idêntico ao do Jetta, inclusive).

Contudo, o Virtus não corrige o principal erro do Polo, repetindo o acabamento frio e por vezes mal feito encontrado no hatch. Sobretudo na versão básica. Exemplo: há um vão onde ficaria a alavanca de ajuste do volante, que deixa o motorista ver os braços dos pedais e fios que deveriam estar fora da vista.

Detalhes que não desconstroem seu currículo de carro mais seguro da categoria, dono dos equipamentos mais avançados e da construção estrutural mais moderna da categoria, mas que contrapõem a ideia de capricho condizente com um veículo que começa nos R$ 60 mil.

Versão 1.6 MSI, que parte de R$ 59,900; na foto, rodas aro 16 são opcionais.

