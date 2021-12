Volkswagen Up! em três versões e sem câmbio automatizado

Após atingir a marca de 300 mil unidades produzidas, a Volkswagen põe o pé no freio e simplifica a linha 2020 do Up! O compacto passa a ser oferecido em apenas três versões e aposenta o câmbio automatizado. Agora só há a transmissão manual.

A versão de entrada MPI traz motor 1.0 flex de até 82 cv de potência e custa R$ 49.590. A Connect (R$ 54.890) e Xtreme (R$ 56.890) vêm equipadas com motor 1.0 TSI que gera até 105 cv.

A Volks justifica a mudança a uma estratégia iniciada com o Polo, de simplificar oferta de versões e deixar seu portfólio mais competitivo.

Conteúdos

É no visual que as versões se diferenciam. Na MPI as maçanetas e retrovisores vêm pintados na cor da carroceria e os faróis têm máscara escurecida (esse item passa a ser oferecido de série em todas as versões).

O Up! Connect, que retorna como versão (já foi uma série especial), é equipado com nova roda de liga-leve de 15 polegadas (pneus 185/60 R15) e faixa lateral alusiva à versão.

Já a Xtreme, que passa a ser a opção top do Up!, oferece retrovisores na cor preta, rack de teto, roda de liga-leve de 15 polegadas (pneus 185/60 R15) diamantada com detalhes em preto brilhante e adesivo da versão nas laterais.

Não há mais opcionais e as três já trazem de série ar-condicionado, direção elétrica, volante multifuncional, computador de bordo, trio elétrico com tilt down do retrovisor direito, sistema de som com suporte para celular no painel, luz diurna DRL e chave tipo canivete com controle remoto. Para a segurança, os três vêm com sistema Isofix de fixação de cadeirinhas.

A versão de entrada MPI traz pneus 175/70 aro 14”, ajustes de altura no banco do motorista e volante e entrada USB para recarga de celular. A Connect adiciona faróis de neblina e sistema de som com conexão por Bluetooth e leitura de dados pela porta USB do suporte para celular. Por fim, a Xtreme traz ainda sensores de estacionamento traseiros à lista de itens de série.

O Up! tem garantia de três anos e também enxugou em número de cores, agora apenas em cinco opções: preto-ninja, branco-cristal e vermelho-flash (sólidas), além das metálicas prata-sírius e cinza-platinum.

A linha 2020 não muda nem visual nem desempenho. O Up! mantém os motores 1.0 aspirado e turbo, embora passe a ser oferecido apenas com transmissão manual de cinco marchas. O porta-malas acomoda 285 litros.

Segurança reforçada

O compacto foi bastante premiado e tornou-se uma referência em segurança. Logo que foi lançado, em 2014, sua avaliação pelo Programa de Avaliação de Carros Novos para a América Latina, Latin NCAP, recebeu cinco estrelas na proteção para adultos, a nota máxima. Na proteção infantil conquistou quatro estrelas.

O processo de produção também foi inovador. O Up! inaugurou entre os veículos Volkswagen fabricados no Brasil conceitos como a utilização de aços conformados a quente em sua carroceria, o que lhe rendeu o ótimo desempenho em testes de colisão. O compacto da Volks também assumiu o posto de carro com o melhor índice de reparabilidade do Cesvi, com índice 10 no ranking que avalia custo e tempo de reparo dos veículos vendidos no Brasil após uma colisão. Quanto menor o número (na escala de 10 a 60), mais fácil e barato o reparo, o que influencia também no cálculo da tarifa do seguro.

Caindo nas vendas

Isso tudo não foi suficiente para ganhar mercado. O Up! nunca “embalou”. Seu melhor ano em volume de vendas foi 2014, quando alcançou 58.894 unidades emplacadas. Ainda assim, nem perto de Palio (183.736 vendidos no ano), Gol (183.355) e Uno (122.241).

O ano passado terminou com o menor volume de vendas desde seu lançamento: 20.563 modelos. Para se ter ideia, ficou em 35º lugar no mercado geral e 6º em seu segmento de hatches de entrada. O líder Ka vendeu 103.285 unidades em todo 2018.

Nos quatro primeiros meses deste ano o Volkswagen Up! continua com vendas inexpressivas. Enquanto o Kwid emplacou de janeiro a abril 23.981 unidades, um pouco a mais que o Gol (23.330) e o Mobi (16.576), este último que tem uma proposta parecida de compacto moderninho. Já o Up! vendeu 3.810 unidades.

Há rumores no mercado de que o Up! não sobrevive à nova geração de compactos que aposentaria também o Gol e o Fox e dariam lugar a uma família que usará a menor versão da plataforma modular MQB da montadora. Tudo isso pode ocorrer até o final de 2020.

