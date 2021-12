Volkswagen T-Cross faz testes em SP

No início desta semana nossa reportagem viu o novo SUV da Volkswagen, o T-Cross, saindo da fábrica da montadora em São Bernardo do Campo/SP, para mais uma bateria de testes. Já flagrado por outros veículos de comunicação, a unidade tinha cobertura preta na dianteira e traseira, deixando evidente as grandes portas laterais, especialmente a traseira. O T-Cross tem feito testes em estradas de menor movimento na região do ABC Paulista mas não pudemos utilizar as imagens pelo fato do carro ter sido visto na área interna da fábrica.

Próximo de ser lançado e cada vez menos "oculto", o T-Cross deverá brigar no segmento de entrada dos crossovers de olho especialmente no Jeep Renegade e Renault Duster, que serão renovados em breve, no Hyundai Creta, Ford Ecosport, Peugeot 2008 e Citroen Aircross e ainda no trio de chineses Chery Tiggo, Lifan X60 e JAC T40.

O que sabemos

O T-Cross será fabricado sobre a plataforma MQB A0, utilizando a mesma arquitetura do Polo. Mas segundo apuramos, o seu tamanho e formato deverá ser parecido com o T-Roc, baseado da MQB A1 usada no Golf. O T-Roc, que inicialmente ficará restrito ao mercado europeu, mas que depois será fabricado na Argentina, o que viabilizará seu lançamento por aqui.

A expectativa é que o motor do T-Cross seja mais forte que seu irmão menor, o Polo. Na gama da VW, há o 1.0 TSI de 128cv (etanol) e o 1.4 TSI de 150cv, que fatalmente devem equipar a novidade. O motor 1.6 MSi mesmo com bloco de ferro e conceito antiquado também pode ser uma alternativa para trazer preço atrativo ao crossover.

O T-Cross possivelmente será revelado no Salão do Automóvel de São Paulo. Se seguir a linha do último modelo lançado pela marca, o VW Tiguan, a pré-venda acontecerá com antecedência. "O T-Cross será produzido na fábrica de São José dos Pinhais e chegará ao mercado no primeiro semestre de 2019.” informou o porta-voz da montadora alemã.

Este é um dos cinco lançamentos prometidos pela Volkswagen até 2022. O T-Cross representará a porta de entrada dos SUVs da Volkswagen e será resultado de um investimento de R$ 2 bilhões na fábrica de São José dos Pinhais/PR. Acima dele, estará o argentino Tarek e depois o Tiguan de cinco e sete lugares.

Mas nem só de SUV vive uma marca. A Volkswagen já confirmou a apresentação dos novos Golf e Golf Variant que acontecerão oficialmente no dia 13 de junho.

adblock ativo