Volkswagen simplifica versões com novos Gol e Voyage 2019

O Volkswagen Gol teve seus momentos de glória pois foi líder de vendas por 27 anos, até 2013. O modelo foi o único a desbancar o Fusca em toda a história com mais de cinco milhões de unidades vendidas. Já o Voyage, ficou conhecido como a versão sedã do Gol e também teve seu sucesso, com mais de um milhão de unidades comercializadas desde 1981. Nos últimos anos mesmo sem vida fácil com tantos concorrentes, a dupla continua combativa e em abril último, voltou a figurar no ranking dos mais vendidos. Agora na linha 2019, Gol e Voyage ganharam discretas atualizações e uma simplificação de preço bem alinhada aos concorrentes como o atual líder Chevrolet Onix, mas também Hyundai HB20, Ford Ka, Renault Sandero e Logan e Fiat Uno e Argo.

Nova dianteira e mesmos motores

A principal mudança está na dianteira: tanto o hatch quanto o sedã receberam a mesma dianteira já utilizada pela Saveiro e pelo Gol Track desde 2016. O desenho mais anguloso evoca o design já conhecido no Polo mas também nos modelos maiores como a Amarok e o Tiguan.

A grande diferença fica no capô, que agora é mais alto e têm vincos integrados aos faróis maiores. A grade também é nova, agora maior e está alinhada aos faróis.

O para-choque também ganhou alterações, com nicho para os faróis de neblina deslocados para uma posição mais alta. A parte traseira não recebeu modificação e por sua vez lembra a do Polo no Gol enquanto o Voyage segue com estilo próprio bem menos atraente que no Virtus.

Na nova versão, estão disponíveis com motores 1.0 e 1.6 MSi. O motor 1.0 três cilindros já conhecido passa a ter o mesmo mapa do Polo, com 84cv a etanol (10,4kgfm a 3.000rpm), 2cv de potência a mais que a versão atual e 75cv com gasolina (9,7kgfm a 3.000rpm). Já o motor 1.6 tem quatro cilindros convencionais desenvolve 104cv (etanol) ou 101cv (gasolina) com 15,6kgfm de torque e 15,4kgfm respectivamente, sempre a partir das 2.500rpm.

Pacote simplificado

A Volkswagen disponibiliza nos modelos itens de série como ar-condicionado, direção hidráulica, ajuste de altura para o banco do motorista, suporte de celular, banco traseiro rebatível, desembaçador traseiro, travas elétricas e vidros dianteiros elétricos. São poucos os opcionais mas os dois compactos podem receber rodas de liga leve de 15 polegadas, chave canivete com controle remoto e alarme keyless, maçanetas na cor da carroceria, retrovisores com tilt down, sensor traseiro, vidros elétricos traseiros, destravamento elétrico do porta-malas e das portas com controle remoto, farois de neblina, lanterna traseira escura e coluna de direção com ajuste de altura e distância. Também está disponível o kit que inclui rádio com SD Card, USB e auxiliar, bluetooth e leitor de CD/MP3. Mais atualizado, o kit Infotainment permite integração com smartphones e App-Connect com tela colorida touchscreen e Bluetooth para dois aparelhos.

O Gol tem preço inicial de R$ 44.990 com motor 1.0 e R$ 50.780 com motor 1.6. O Voyage tem valor inicial de R$ 52.640 com motor 1.0 e dos R$ 56.640 com motor 1.6.

adblock ativo