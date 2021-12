Volkswagen revela imagem e vídeo do T-Cross

A Volkswagen revelou o desenho oficial e um vídeo do T-Cross, o primeiro SUV compacto da marca que será apresentado no Salão do Automóvel de São Paulo, em novembro e, provavelmente, começará a ser vendido no Brasil em meados do fim deste ano. O modelo chegará ao mercado nacional para encará concorrentes como o Chevrolet Tracker, Ford EcoSport, Jeep Renegade e Nissan Kicks.

O T-Cross será o segundo utilitário desde que a Volkswagen confirmou os planos de lançar cinco SUVs no Brasil até 2020 (o Tiguan foi o primeiro) e será produzido na fábrica de São José dos Pinhais (PR) usando a mesma plataforma do Polo e Virtus, chamada de MQB. Por enquanto, apenas o comprimento do modelo foi divulgado: 4,11 metros.

A montadora ainda não divulgou informações sobre o modelo, mas as imagens já revelam alguns detalhes. A imagem mostra que o visual será inspirado no conceito apresentado há dois anos no Salão de Paris. O veículo terá vincos marcantes que deixam a carroceria robusta e lanternas traseiras interligadas formando uma barra única na tampa do porta-malas.

A Volkswagen também revelou alguns equipamentos do SUV compacto na Europa. No entanto, isso não quer dizer que a versão brasileira terá tais itens. A lista inclui os sistemas Front Assist e Lane Assist, o primeiro monitora o tráfego ao redor do veículo, enquanto o segundo avisa caso troque de faixa inesperadamente.

A VW também ainda não fala em motores para o modelo. No entanto, é possível que o SUV compartilhe propulsores com o Polo, usando tanto o 1.6 MSI quanto o 1.0 TSI de 128 cv.

Lhays Feliciano

