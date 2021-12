Volkswagen revela foto de seu novo SUV

A Volkswagen divulgou nessa semana um novo utilitário esportivo que chegará para enfrentar o Jeep Compass, atual líder dos modelos médios no país. Depois de ter apresentado na China o Tharu, que está cotado para vir ao Brasil, a montadora alemã divulgou imagens do Tayron, mais um veículo que pode se somar ao portfólio da marca alemã.

Seguindo o padrão mundial da marca, a VW adotou na parte frontal a mesma identidade da Tiguan All-Space, por exemplo, com os faróis finos conectados à grade frontal com treliças cromadas. A foto divulgada pela montadora é da versão R-line, topo de linha. Portanto, tem para-choque frontal esportivo com entrada de ar e faróis de neblina. As linhas laterais são generosas o que dá um destaque maior para o para-lamas.

O carro será comercializado na China com os motores 1.4 TSI de 150cv e 2.0 TSI de 220cv, propulsores já vendidos por aqui há um bom tempo nas linhas Audi e VW. As versões topo de linha, ainda serão equipadas com tração integral 4Motion. O Volkswagen Tayron será comercializado somente com cinco lugares.

Ofensiva no Brasil

No início do ano a montadora alemã divulgou que até 2022 chegarão no Brasil cinco novos modelos SUV. O primeiro a ser lançado foi o TIguan All-Space, disponível com cinco e sete lugares. No próximo dia 25, a Volkswagen vai lançar oficialmente o novo T-Cross mas que ficará restrito aos modelos de entrada. Hoje a disputa ferrenha neste segmento tem nada menos que dez concorrentes abaixo dos R$ 100 mil: Chery Tiggo 2, Chevrolet Tracker, Lifan X60, Ford Ecosport, Renault Duster e Captur, Hyundai Creta, Nissan Kicks, Honda HR-V e o Jeep Renegade cuja versão atualizada chega na próxima semana.

Para 2019 está previsto o lançamento do VW Atlas, que apesar de ainda não estar confirmado oficialmente para o Brasil, pode chegar ocupando o segmento dos utilitários de motorização grande e sete lugares com preço ao redor dos R$ 200 mil. Nos EUA ele é vendido com motor 3.6 V6 e tração integral 4Motion.

Um outro modelo que está cotado para chegar ao Brasil, mas apenas em 2020 é o Tarek. O modelo terá um porte de compacto médio, com entre-eixos de 2,68m, o mesmo do Jetta 2019.

O quinto modelo SUV da montadora que pode chegar no Brasil é o Tharu, mas essa informação ainda não foi confirmada pela Volkswagen.

