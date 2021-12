Volkswagen realiza evento com test drives gratuitos na Fonte Nova

Nos dias 27 e 28 de outubro, a Volkswagen realiza um evento gratuito com test drive de veículos da linha premium e com a presença de pilotos profissionais da montadora em Salvador.

O Volkswagen Driving Experience será realizado na Arena Fonte Nova e tem como objetivo evidenciar a potencia do motor 1.0 TSI e destacar o equilíbrio do up! na frenagem de emergência, que oferece de série freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem (EBD).

Todos os modelos do portfólio estarão disponíveis para test drive. Cada cliente poderá dirigir até dois veículos. Um Golf Higline demonstrará o sistema de assistência ao estacionamento, que facilita parar em apenas vagas paralelas à via e ré em vagas perpendiculares. O sistema pode ser ativado a 40 km/h quando pressionado um botão no console central.

Além das atividades de pista, os clientes desfrutarão de atividades de realidade virtual.

