Volkswagen Polo é nova referencia entre hatches premium

Ao lançar a sexta geração do Polo no Brasil simultaneamente à sua estreia na Europa, a Volkswagen reafirma a mensagem de 2002, quando a quarta encarnação do hatch chegou por aqui: o Polo só entra no jogo para ser referência no segmento. É o carro das exclusividades no segmento.

No antigo modelo, as soldas a laser eram um dos diferencias, garantindo mais rigidez à carroceria e, assim, elevando a dirigibilidade e a segurança. Pois no novo Polo elas estão lá, acompanhadas de outros diferenciais, como o sistema que “seca” os discos de freio em dias de chuva para que a frenagem não seja prejudicada; e o XDS Plus, que freia a roda interna à curva, permitindo a transferência de torque para a roda externa – trocando em miúdos, garante a estabilidade quando o carro desgarrar.

Quem escolhe o carro pelo visual ou pelas funcionalidades da central multimídia deve procurar onde é a concessionária Volkswagen mais próxima. É dele o conjunto mais atraente: na frente do motorista, o painel de instrumentos é composto por uma tela de 10,3 polegadas, amplamente configurável, e que tem na projeção do mapa de navegação seu principal atrativo. Pena que trata-se de um opcional da versão mais cara, a Highline 200 TSI, que salta de R$ 69.190 para cerca de R$ 75 mil.

IMPRESSÕES

Ao lado do New Fiesta, sai na frente da concorrência com o motor 1.0 turbo, de 128 cv. É o bastante para deslocar com vigor e suavidade um carro de dimensões mais para médias do que compactas: 4,05 metros de comprimento, 1,75 m de largura, 1,47 m de altura e 2,56 m de entre-eixos.

O único senão é o câmbio automático de seis marchas, que apenas cumpre o combinado, mas não entrega a agilidade e precisão do automatizado de dupla embreagem, a melhor opção na prateleira da marca.

Comportamento da direção e das suspensões também estão entre as melhores do segmento. Espaço interno é satisfatório, e no porta-malas cabem bons 300 litros.

Destaque para os bancos, que abraçam como nenhum outro os ocupantes. Decepciona, contudo, o acabamento, que poderia usar materiais mais sofisticados. De todo modo, são plásticos rústicos bem executados nos encaixes.

Executivos da Volks não cansam de repetir: a sexta geração do Polo não só é um dos principais lançamentos dos últimos anos, como marca uma nova fase da empresa. A partir do Polo, acaba o catálogo habitual da marca, extenso e um tanto confuso – as ofertas serão simplificadas, com poucas versões e poucos pacotes de opcionais.

Mais do que isso, abre caminho para produtos feitos a partir do próprio Polo – cujo protagonismo no Brasil nunca foi tão importante.

adblock ativo